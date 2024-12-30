Sporting: 1 - Benfica: 0 | MAÇ SONUCU
Portekiz Premier Ligi'nin 16. haftasında Benfica, deplasmanda Sporting'e 1-0 mağlup oldu. Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Lizbon derbisinde 14 maç sonra yenildi ve 38 puanda kaldı. Sporting ise 40 puanla zirvenin yeni sahibi oldu.
Portekiz Premier Ligi'nin 16. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio José Alvalade'de oynanan Lizbon derbisini kazanan 1-0'lık skorla Sporting oldu.
Sporting'in golünü, 29. dakikada Geny Catamo kaydetti.
MİLLİLER MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI
Karşılaşmada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu da forma giydi. Mağlubiyete engel olamayan millilerimizden Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alınırken Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Benfica, 14 maç aradan sonra ilk kez yenildi ve ligde 2. mağlubiyetini aldı.
Sporting, aldığı galibiyetin ardından 40 puanla zirveye yerleşirken, Benfica 38 puanla 3. sırada yer alıyor.