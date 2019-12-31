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Sporda 2019 yılı böyle geçti!

2019 geride kalırken A Milli Takımımız, tarihi bir performansla EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı. Galatasaray, Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşırken Türkiye, atletizmde de başarılı bir yılı geride bıraktı. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligİ'nde final oynarken A Milli Basketbol Takımımız da Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Spor dünyasında 2019 yılında yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik...

31.12.2019 - 14:55 | Güncelleme: FUTBOL

  • İspanya'da kadınlar futbol maçını statta 48 bin kişi izledi. Athletic Bilbao ile Atletico Madrid arasında oynanan Kraliçe Kupası çeyrek final maçını 48 bin 121 kişi izlerken, bunun İspanya ve Avrupa'da rekor olduğu duyuruldu.

  • Atletizmde İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Salon Olimpik Deneme müsabakalarında Rümeysa Ökdem, yüksek atlamada 25 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

  • İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon Euro para cezası verildi. Suçunu kabul ederek savcılıkla anlaşan Ronaldo, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmedi.

  • Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu uçak Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde kayboldu. Uzun süren arama çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarılan cesedin Sala'ya ait olduğu ancak 8 Şubat'ta resmen açıklandı.

  • Sacramento Kings-Golden State Warriors maçındaki 41 üç sayı isabetiyle NBA rekoru kırıldı.

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