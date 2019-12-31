31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya'da kadınlar futbol maçını statta 48 bin kişi izledi. Athletic Bilbao ile Atletico Madrid arasında oynanan Kraliçe Kupası çeyrek final maçını 48 bin 121 kişi izlerken, bunun İspanya ve Avrupa'da rekor olduğu duyuruldu.
Atletizmde İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Salon Olimpik Deneme müsabakalarında Rümeysa Ökdem, yüksek atlamada 25 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.
İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon Euro para cezası verildi. Suçunu kabul ederek savcılıkla anlaşan Ronaldo, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmedi.
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu uçak Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde kayboldu. Uzun süren arama çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarılan cesedin Sala'ya ait olduğu ancak 8 Şubat'ta resmen açıklandı.
Sacramento Kings-Golden State Warriors maçındaki 41 üç sayı isabetiyle NBA rekoru kırıldı.
ABD'nin en büyük spor organizasyonu Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, New England Patriots 6'ncı kupasını kazandı.
2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında tarihe geçecek bir derbi oynandı. Siyah-beyazlıların ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı derbi mücadelesi 3-3 berabere sona erdi.
TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile anlaştı. Güneş ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere, 4 yıllık anlaşmanın sağlandı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle iki dönem transferden men cezası verildi.
Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü. Kadınlar Türkiye Kupası'nı da, BOTAŞ'ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe kazandı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gaziantepspor, üst üste 19 ve 20. haftalardaki maçlarına çıkmadığı için bir alt lige düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Benard Ngeno, kadınlarda ise aynı ülkeden Ruth Chepngetich kazandı. Erkeklerde yarışa "tavşan atlet" olarak katılan Ngeno, 59 dakika 56 saniyelik zamanıyla birinci oldu. Kadınlarda Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle, parkur rekoru kırarak birinciliği elde etti.
ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, Dünya Alp Disiplini Şampiyonası'ndaki iniş yarışında kazandığı bronz madalyayla aktif kariyerine nokta koydu.
LeBron James, Lakers'ın Denver Nuggets ile oynadığı karşılaşmada kaydettiği 31 sayıyla tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında 32 bin 292 sayılık performansın sahibi Michael Jordan'ı geride bıraktı.
NBA tarihinde iz bırakmayı başaran Dirk Nowitzki ve Dwyane Wade, kariyerlerinin son maçlarına çıktılar. San Antonio Spurs, Nowitzki'nin forma giydiği Dallas Mavericks'i sahasında 105-94 yendi. 40 yaşındaki Nowitzki, 20 sayı ve 10 ribauntla "double double" yaptı. Alman basketbolcu, 21 yıllık kariyerini 20,7 sayı ve 7,5 ribaunt ortalamalarıyla noktaladı.
Brooklyn Nets, Wade'in takımı Miami Heat'i evinde 113-94 mağlup etti. Wade, 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple double"a imza attı. 37 yaşındaki basketbolcu, 16 yıllık kariyeri boyunca 22 sayı, 5,4 asist, 4,7 ribaunt ortalamalarını tutturdu.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
PFDK, hakem Fırat Aydınus'a, Süper Lig'in 24. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçında "futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması" gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF Tahkim Kurulu, Sakaryasporlu futbolculara jiletle saldıran Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 20 maç men cezasına çevirdi.
Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Kadınlar Kupa Voley finalinde ise Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.
Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde 45.28'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.
Irak asıllı İsrailli kaleci Isaak Hayik, 73 yaşında profesyonel maçta forma giyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Alanya'ya dönmek için yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çek oyuncu Josef Sural yaşamını yitirdi.
İtalya'da Juventus, üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaşırken, 35. kez bu mutluluğu yaşadı. Ronaldo, Premier Lig ve La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.
La Liga'nın bitimine 3 hafta kala Barcelona, sahasında Levante'yi 1-0 yenerek kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu ilan etti.
Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, şampiyon oldu
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Mbaye Diagne, ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı. (30)
Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Brighton'ı 4-1 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı. Aldığı galibiyetle puanını 98'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde art arda 2'nci, toplamda ise 6. kez şampiyon oldu.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollandalı futbolcu Robin van Persie, futbola veda etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinin dördüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Çukurova Basketbol'u 80-68 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'ı 4-1 yenen Chelsea şampiyon oldu.
Galatasaray, Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı kazandı.
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci oldu. Fenerbahçe Doğuş ise Real Madrid'e 94-75 kaybederek dördüncü oldu.
Beşiktaş Kulübü teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı.
TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 179 oyla başkanlığa seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, şampiyon oldu.
At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.
Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. 9 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan lacivert-beyazlılar tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.
NBA finalinde Golden State Warriors'a 4-2 üstünlük sağlayan Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Real Madrid, İngiltere'nin Chelsea Kulübünden 100 milyon avroya Eden Hazard'ı 5 yıllığına transfer etti.
İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcu Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Atletico Madrid Kulübüne 120 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'ya transfer oldu.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir, 29 yıl aranın ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibiyle anlaştıklarını duyurdu.
Hollandalı Wesley Sneijder, aktif futbol kariyerini noktaladı. Profesyonel kariyerine, 2002'de altyapısından yetiştiği Ajax'ta adım atan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve El-Gharafa kulüplerinde de oynadı. 2013'ün ocak ayından 2017 yazına kadar Galatasaray'da top koşturan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, 3'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşadı. Sneijder, 134 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.
Motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde futbolcu Mesut Özil'in kullandığı araca saldırdı. Özil, peşindeki bıçaklı saldırganlardan yakınlardaki bir Türk restoranına girerek kurtuldu.
Lille, Trabzonspor'dan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Fransız kulübü, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu. Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'yı kazandı.
Roma, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'i transfer etti. Roma, 22 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor, İngiltere'nin Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi dünyaca ünlü takımlarında görev yapan golcü futbolcu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı.
2018-2019 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk kazandı.
Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel için jübile yapılacağını ve tecrübeli kalecinin teknik heyette görev alacağını açıkladı.
2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı, ikinci oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada Sümeyye Boyacı, 44,74'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Milli sporcu Rıza Kayaalp, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.
Gaziantep'te oynanan 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes 12. kez kupayı müzesine götürdü.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama elemelerinde 16,87 metre ile serisinde 6. sırada yer alan Necati Er, organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu oldu.
17. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, 52.16'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.
Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA aldı.
Milli sporcu İbrahim Çolak, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.
Rusya'da Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya aldı ve dünya şampiyonu oldu.
Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı.
Eski milli oyuncu Colin Kazım'ın da forma giydiği Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) takımlarından Veracruz oyuncuları, Tigres ile karşılaştıkları mücadelenin başında maaşlarını alamadığı için yönetimi protesto ederken rakip futbolcular 2 gol attı.
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.
A Milli Futbolcularımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa maçlarında attıkları gollerden sonra verdikleri "asker selamı" dünyanın gündemine oturdu. UEFA skandal bir çifte standartla kınama cezası verirken milli oyunculardan İrfan Can Kahveci de UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerden sonra asker selamı vermeye devam etti.
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
İran'da kadınların ilk defa normal bir şekilde bilet alıp stada gitmelerine izin verildiği maçta İran, rakibi Kamboçya'yı gol yağmuruna tutarak sahadan 14-0 galip ayrıldı.
Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen maratona katılan Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, maratonu iki saat barajının altında tamamlayan ilk sporcu oldu. Kipchoge'un rekoru yarışın resmi müsabaka sayılmaması ve yarışa önde başlayan yönlendirici olması gerekçeleriyle Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından resmi dünya rekoru sayılmadı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını kaybetti. Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi. UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Trabzonspor, konuk olduğu Rusya temsilcisi Krasnodar'a 3-1 yenildi. Bu sonuçla bordo-mavili ekip, son 2 hafta öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.
Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. H Grubu'nu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Takım, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. A Milli Takım, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek.
Moto GP'de 3 dünya şampiyonluğu olan İspanyol pilot Jorge Lorenzo, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil’den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Finalde Rusya'yı 45-34 mağlup eden milliler, Gençler Dünya Kupaları'nda altın madalya kazanan ilk takım oldu.
Kayserispor Kulübünde 7 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesi Berna Gözbaşı başkan adaylığını açıkladı. Yönetim kurulu, oy birliğiyle Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı seçti. Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.
France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün sahibi, Lionel Messi oldu.
Şampiyona tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimi yapıldı. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile 4'er takımlı 6 grup ortaya çıktı. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti.
Emre Sakçı, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak, Türkiye'ye bu stil ve mesafede ilk madalyasını kazandırdı.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendi ve grubunu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la eşleşti.
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