AHMET ÇAKAR

Galatasaray beklenenin aksine Rizespor'u darmadağın etti. Sürklase etti, 7-8 gol bile rahat rahat bulabilirdi. Geçen haftalarda G.Saray özellikle ilk yarılar çok iyi oynuyor ama sonra sorun yaşıyordu. Dün gece öyle olmadı. Birinci dakikadan son dakikaya kadar tüm kontrolü eline aldı. Rakip gelemedi. Sadece ilk yarıda Skoda'nın kötü vuruşuyla kaçan golü var. Kolay değil Rize son haftalarda çıkış yapan bir takım. G.Saray'ın bu kadar eksiği olacak, Rize deplasmanından hem çok iyi oyun hem de bol gollü bir galibiyetle dönecek. Hiç de kolay değil. Her takımın harcı da değil. Sonuçta Galatasaray, hastaları ve sakatlarıyla yoluna ve takibe devam ediyor. Rizespor çok şaşırttı. Böyle değillerdi ama dün gece sahada yoktular.