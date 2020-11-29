ŞANSAL BÜYÜKA
Şaka bir defa olur… Galatasaray şakayı geçen hafta Kayseri maçında yaptı… Rize’de de yapsa “yeter ama“ dedirtirdi… Sadece kaleci Fatih için endişeliyim (!)… İki haftadır yatıyor, üşütecek diye korkuyorum… Yatsın, izin yapsın, bu kendinin de Galatasaraylıların da işine gelir de, dikkat etsin, üşütmesin (!)… Sonuçta ilk yarıda 4 olurdu, maçın sonunda 4 oldu… Hatta 4’ün üstüne bir 4 daha olurdu… Ama en önemlisi, bu kadar eksiğin olduğu bir ortamda alternatif oyuncuların çok iyi olması, Galatasaray için süper oldu...
VAR kararı ile verilen penaltının aynısı gündüz maçının son dakikasında Başakşehir aleyhine verildi… Kural, el yüze gitti mi penaltı diyor… Galatasaray maçında da böyle oldu, Melnjak‘ın eli, Emre Akbaba’nın yüzüne gidence, hakem VAR uyarısıyla penaltıyı verdi… Ancak benim vicdanım, aklım bu penaltıları basmıyor… Futbolcu hava topuna ‘hazır ol’da mı çıkacak, nasıl olacak bu iş… Futbolu yönetenler, kural koyucular, bu el - yüz işini ellerine - yüzlerine bulaştırdılar…
Galatasaray geride kalan maçları gibi rakibe teslim olmadı, kendi alanına hapsolmadı, panik yapmadı, oyunu kontrol etmeye devam etti… Bu, Galatasaray adına galibiyet kadar önemliydi… Emre Akbaba’nın ciddi anlamda dönüş sinyalleri vermesi, Oğulcan’ın takıma bayağı ısınması, Diagne’nin biri penaltıdan, üç golle öz güven kazanması, Galatasaray adına önemli bonuslar oldu… Takım salgından, sakatlıktan bu kadar kırılırken, alternatif oyuncuların ortaya çıkması, Galatasaray adına en azından galibiyet kadar değerli…
OSMAN ŞENHER
Galatasaray dün gece Rizespor karşısında son yılların en iyi futbolunu oynadı. Mücadele, kazanma hırsı, sahada bütünleşme hepsi kusursuzdu. Takımda görevini yapmayan bir tek futbolcu yoktu. Düşünebiliyor musunuz, Rize çok güçlü bir takım. Böyle bir ekibe karşı deplasmanda çok net yedi gol pozisyonuna giriyorsun, bir topun da direkten dönüyor. Gerçekten iyi Avrupa takımlarının düzeyinde bir futbol ortaya koydu Fatih Terim’in öğrencileri. Diagne’yi hep haklı olarak eleştirdik. Ama bu karşılaşmada ‘ben de bu takımın bir parçası olmak istiyorum’ mesajı verdi, üç gol attı. Arkadaşlarıyla sahadaki uyumu tek kelimeyle harikaydı. Böyle devam ederse sarı-kırmızılılar için büyük kazanç olur.
Her gün Cim Bom’a gelecek transferlerden bahsediyoruz. Ama bu şekilde bu gençler formayı kapmak için savaşırsa, bırakın bu seneyi, Galatasaray’ın uzun seneler transfere ihtiyacı kalmayacak. Demek ki Terim yeni bir sayfa açıyor. Sonuçta bir çok eksiğine rağmen, bu kadar etkili iyi futbol oynuyorsa bu takım, demek ki diğer futbolcular da gelince artık başka şeyler konuşacağız. Son sözüm de, Galatasaray doğru yolda olduğunu herkese gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!