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Spor yazarlarından Başakşehir - Fenerbahçe maçı yorumu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı

20.09.2021 - 09:46 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    Pereira’nın üçlü savunmadan bir an bile vazgeçmemesine belki saygı duyabilirim. Ancak şunu anlayamıyorum: İşler iyi gitmiyor. Fenerbahçe önde kalabalıklaşamıyor. Öyleyse hiç olmazsa bir devreliğine 3-3-3-1’e bari dönemez mi Pereira? Rossi’yi sokarken Pelkas’ı oyunda tutup Meyer’i çıkaramaz mıydı? 

  • Sezon boyunca Valencia, Berisha, Mesut, Pelkas, Rossi, İrfan altılısından sadece üçü mü bir arada sahada olabilecekler? Bir an bile dördünü birden sahada göremeyecek miyiz? F.Bahçe dün akan oyunda öyle çaresiz kaldı ki, sezonun orta rekorunu kırmış olabilir sarı-lacivertliler. Hafta içinde partneri Mert Hakan’ken Gustavo öne daha rahat çıkıyordu. Partnerinin Meyer olması Gustavo’yu da tutuculaştırdı.

     

  • GÜNTEKİN ONAY

    Vitor Perreira’nın yüksek tempoda oynanan Frankfurt maçından sonra 11’de değişiklikler yapması doğal. Ancak dün Başakşehir, karşısında sahaya çıkan Fenerbahçe’de yaratıcılık anlamında ciddi eksikler göze çarptı. Pelkas hazır değil. Berisha da yırtıcı bir santrfor kimliğinden uzak olunca Başakşehir savunmasını zorlayan bir Fenerbahçe göremedik.

  • Sarı lacivertli ekibin bu formasyonda orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantı yapacak bir oyuncusu yok. Kadroda bu görevi yapabilecek tek oyuncu Jose Sosa. Dün ilk kez 11’de yer alan Meyer, riskten uzak bir futbol sergiledi ve tüm buluştuğu topları yana veya geriye oynadı. Ayrıca 1-0 mağlupsun ve 3 stoperin 1 tanesi artık fazla ve lüks.

     

  • GÜRCAN BİLGİÇ

    Sezon başında iki özelliği vardı Fenerbahçe'nin. Biri takımın coşkusu, ötekisi işlerin sıkıştığı anda problemi çözen ekstra kahramanları. Birbirini tetikleyen bir sistemdi ve Vitor Parerira da bunun ürününü aldı. Ancak bu karşılaşmaların öğretmesi gereken detaylar da vardı ve bunların üstüne hiç çalışmayıp, mevcut statükonun yeteceğine inandı; elbette yanıldı.

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