Spor yazarları Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetini değerlendirdi!
Spor yazarları, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değelendirdi. İşte yazarların yorumları...
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"TÜRKİYE'NİN EN İYİ HAKEMİ"
Ahmet Çakar: "Geçen hafta bay geçtiler, diriydiler ve istedikleri her şeyi yaptılar. Zirve yarışında çok önemli bir galibiyeti daha almayı başardılar. Maçın hakemi Ozan Ergün, ufak tefek hatalar yaptı. Özellikle ikinci yarıda Sallai'nin dirseğini kaçırdı. Ama tüm bunlara rağmen bence şu anda Türkiye'nin en iyi hakemi." (Sabah)
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"USTALIK ESERİ 90 DAKİKA"
Bülent Timurlenk: "Muslera'nın kalesine isabetli şut gelmeyen, Osimhen'in golüyle rakibin fişinin çekildiği oyunun Allegri'nin Juventus ile 5 şampiyonluk kazandığı tabelacı futbola selamı var. Sezonun ilk yarısının yıldızı Yunus'un bir gol, bir asisti sezon finaline gelirken mühim. Lemina'nın pozisyon bilgisi, ilk yarıdaki durgun Sara'nın ikinci yarıdaki devamlılığı ondan daha da mühim. Okan Buruk'un ustalık eseri bir 90 dakika izledik. Haftanın açılış maçını kazanıp ayaklarını uzatıp kalan maçları patlamış mısır yiyerek izleyebilir." (Sabah)
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"KORKULU DEPLASMAN MI?"
İbrahim Yıldız: Samsunspor sezonun ilk yarısındaki Samsun değil. Her geçen gün performans düşüşü gözle görünür halde. Gerçi, onların da kadro sorunu var. Transfer yapamadılar. Kısıtlı bir oyuncu grubu ile mücadele ediyorlar. Şu anda bulundukları yer başarıdır aslında. Ancak, şaşırtıcı olan mücadele gücünün bu kadar düşük olmasıydı. Rakibi tehdit edecek en ufak bir girişimden uzaktılar. Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. İyi oyun yerine skoru düşünüyorlar. Gol vuruşu yapabilecek oyunculara sahipler. En önemlisi harika bir orta sahaları var. Torreira, Sara ve Lemina. Takımın motoru gibiler. Ara transferde gelen Eren takıma uyum sorununu çözmüş durumda. Her geçen hafta daha iyi oynuyor. Sarı-kırmızılılar zor gibi gözüken deplasmanı hata yapmadan rahat geçti. (Habertürk)
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"GALATASARAY'IN PENALTISI VERİLMEDİ"
Mustafa Çulcu: "Torreira-Drongelen mücadelesinde Galatasaray penaltı bekledi. Üstte bir şey yok, lakin aşağıda ayakların işlevi Torreira'yı bozuyor, düşürüyor. Sahada hakem penaltı vermeliydi. Eren'e çıkan sarı karta katılmıyorum. Temas yok çünkü. Holse süsledi, hakeme yedirdi. Sarıdan eminsen Eren'in yüz yüze sana olan tepkisinde hakem olarak ezilmemelisin. Demek ki sen de gösterdiğin sarı karta inanmıyorsun!" (Sabah)
- 5
"RAHAT BİR LİG ÜÇÜNCÜSÜ BULDU"
Kemal Belgin: "Galatasaray dün akşam kâğıt üzerindeki zorlu Samsun deplasmanında hiçbir müdahaleyi beceremeyen, her türlü pas trafiğine rahat geçit veren bir lig üçüncüsü buldu. Okan Hoca, bu kâğıt üzerindeki zorlu maça en ideal tertibiyle çıktı. Kalecisi malum, geri dörtlü, orta saha ve hücum; hangi Galatasaraylıya sorsanız sıralayacağı isimlerden oluşuyordu. Yunus Akgün’ün ondan bundan dönen topa vurduğu şut tabelayı değiştirirken lideri de rahatlattı." (Türkiye)
- 6
"FENERBAHÇE'NİN PLANLARINI BOZDU"
Levent Tüzemen: "Yeni dünyaya gelen Simon, babası Sanchez'e öyle bir mutluluk vermiş ki Kolombiyalı stoper, G.Saray'ın sahadaki beyni gibi oynadı. Oyunu geriden etkili kurdu, baskıyı hissettiği anda ayağındaki topu ya Muslera'ya verdi ya da taca attı! Galatasaray, bu galibiyetle sadece moral bulmadı 'Samsun'da takılır' düşüncesi içindeki Fenerbahçe'nin de planlarını bozdu." (Sabah)
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