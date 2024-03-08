Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise galibiyetini değerlendirdi: "Final neden olmasın?"

Zaman zaman rakip enerjisiyle ciddi baskı dilimleri yaratsa da bu bölümlerde dahi Fenerbahçe çok fazla pozisyon vermedi. Sarı-Lacivertliler oyun aklının baskın olduğu bölümlerde rakibine sahasında 3 gol atma gibi bir gövde gösterisi yaptı. Buna rağmen ikinci maçta rakip ortaya bir direnç koyacaktır. Bu hezimeti 3-0’dan dönmek için bir motivasyon kaynağına çevirmeye çalışacaklardır. Rövanş maçı asla zor olmayacak. Bu akşam rakip biraz daha şanslı olsa farklı bir hikaye de olabilirdi ama Fenerbahçe’nin maçın her dakikasında ne yaptığını çok iyi bildiği izleniminden bir an olsun bile uzaklaşmadı. (HABERTÜRK)