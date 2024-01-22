Spor yazarları Fenerbahçe'nin Samsunspor maçını yorumladı

"ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"

HİLMİ TÜRKAY: Fenerbahçe şampiyonluğu dün evinde berabere kalsa dahi hak ediyor. Belki bunu konuşmak için erken ancak Sarı-Lacivertliler bu sezon en çok koşan, en çok (açık ara) gol atan, en iyi futbol oynayan, mücadele eden, kadrosu en zengin takım konumunda. Samsun firesiz düşünülen maçlardan biriydi ama olmadı. Gerçi F.Bahçe yine iyi mücadele etti oyun içinde hep vardı golü aradı ancak bu kez kendini rahatlatacak golü atamadı. Kayıp büyük elbette. Hiç kimsenin beklemediği iki puan gitti. Suçlu aramam. Herkes elinden geleni yaptı. Futbolun içinde böyle sürpriz sonuçlar olabiliyor.. (Cumhuriyet)