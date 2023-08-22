Spor yazarları Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetini değerlendirdi

''FENERBAHÇE'DE KALİTE VAR''

İlker Yağcıoğlu: ''Fenerbahçe'de Edin Dzeko gibi, ortalarda pek fazla gözükmese de Dusan Tadic gibi ve tabii ki ilk maçını oynayan Cengiz Ünder gibi. Dün gece bir kere daha gördük ki Cengiz ile Dzeko arasında telepatik bir bağ var. Dün geceki golün benzerlerini bu sezon çok izleriz. Diğer yeni transfer Fred çok büyük katkı vereceğini daha ilk maçtan gösterdi. En son mayıs ayında resmi maç oynamasına rağmen fizik olarak neredeyse hazır gibi. Attığı golün iptal edilmesi de kural ne diyor bilmem ama bana çok mantıklı gelmedi. Szymanki'nin uzatma dakikalarında attığı gol maçı bitirdi. Polonyalı oyuncunun vuruşunda gerçekten ustalık vardı.'' (Takvim)