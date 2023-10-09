Spor yazarları Beşiktaş'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

"ABOUBAKAR YİNE LİDERLİK ETTİ"

Ali Gültiken/Sabah: "İstanbulspor karşısında Beşiktaş oyuncu grubu olarak bir reaksiyon ortaya koyabildi. Burada yine liderlik yapan Aboubakar oldu. Erken attığı gol ile oyuncuları bir nebze olsun rahatlattı. Peşinden de daha güvenli bir oyun sahaya yansıdı. Oyuncuların camianın bulunduğu durumun farkında olduğunu da gördük. Bu tür ortamlarda ne olursa olsun takımı bir yerde tutma sorumluluğu futbolcularda olmalı. Camialar çalkantı içerisinde olabilir, teknik adamlar değişebilir, yönetimler farklı kararlar alabilir ama lig devam eder."