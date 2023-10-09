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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi - Beşiktaş Haberleri

        Spor yazarları Beşiktaş'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

        Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı maçta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları Beşiktaş'ın kendi sahasında İstanbulspor'u mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:35
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenen Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti. Siyah beyazlılar ligdeki iç saha yenilmezlik serisini 18 maça yükseltti. Spor yazarları Beşiktaş'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

        • 2

          "GEDSON'U MUMLA ARIYOR"

          Bilal Meşe/Milliyet: "Topla oynama yüzdesi Kartal’a ait, gelin görün ki, tempoyu yükselteceğine, sürekli el freni çektiler ilk yarıda! Kartal, bu anlamda Gedson’u mumla arıyor! Takımın en büyük gol silahı Aboubakar, rakip savunma arasında sürekli markajda kaldı, 6’da bir pozisyon buldu, onu da gole çevirdi, işini yaptı, oyundan çıktı. Chamberlain, arkadaşlarına oranla arayış içindeydi, en azından deniyor, şut atıyor, sadece karşılığını alamadı."

        • 3

          "ABOUBAKAR LİGİN EN İYİ GOLCÜSÜ"

          Sinan Vardar/Fotomaç: "Beşiktaşlı oyuncuların disiplini galibiyeti getiren önemli etkendi. Lugano maçında Aboubakar'ın golleri, yaşanan gerginlikler ve alınan önemli kararlar nedeniyle güme gitse de hakkını verelim. Aboubakar bu ligin en iyi golcüsü. Dün yine bir kez daha klasını konuşturdu. Ghezzal'in sazı eline alması keyif vericiydi. Penaltıda Cenk'in topu taraftarların isteğiyle Ghezzal'e vermesi alkışa değerdi. Tayfur; enerjisiyle Beşiktaş'ı bambaşka bir boyuta taşırken Necip müthiş bir mücadele örneği vererek takım arkadaşlarını motive etti. Bahtiyar da sol bekte iyi bir performans gösterdi. Chamberlain şutlarıyla patlamaya hazır görüntü sergiledi. Son 20 dakikada oyuna giren Demir Ege'nin kaleye diklemesine nefis pasları, Amartey'in sıfır hatasız oyunu da Beşiktaş'ın artılarıydı."

        • 4

          "ANLAMSIZ ŞEKİLDE OYUNDAN DÜŞTÜ"

          Ahmet Çakar/Sabah: "Sorunlu Beşiktaş, kazanarak bir nebze de olsa nefes aldı. Aboubakar'ın alıştığımız, klasik vuruşlarından biriyle maçın hemen başında Beşiktaş öne geçti. İlk yarıda oyunu domine eden, tamamıyla Beşiktaş'tı. İkiyi, üçü bulabilirlerdi ama olmadı. İkinci yarı Beşiktaş, anlamsız şekilde oyundan düştü. İstanbulspor belli oranda oyuna ortak oldu. Çok ciddi pozisyon bulamamalarına rağmen 1-0'lık skor onları hep oyunda tutmuştu ki bitime az bir süre kala Cenk'e yapılan harekette penaltıyla Beşiktaş maçı bitiriverdi. İstanbulspor için çanlar çok kuvvetli çalıyor. Kurtulmaları zor görünüyor."

        • 5

          "BURAK YILMAZ DAHA FAZLA KOŞTU"

          Fatih Doğan/Sabah: "Taraftar ise bildiğiniz gibi… Dillerinde istifa sesleri ve dün ilk kez 5 dakika futbolculara sırtlarını da döndüler. Oyuna bakınca bu uyarıyı alan, sahada çimleri yolan, rakibi parçalayan bir futbolcu grubu görmedim. Maçın en hareketli isminin Burak Yılmaz olduğunu söyleyebilirim. Kulübede sahadaki bazı oyunculardan daha fazla koşu mesafesi yapmış olabilir. Taraftarın tezahüratla ikinci golde, penaltıyı Cenk'ten alıp Ghezzal'a attırması sosyolojik ve sportif açıdan altı çizilmeli. Bu Beşiktaş, G.Saray derbisini kazanırı vadetmiyor."

        • 6

          "ABOUBAKAR YİNE LİDERLİK ETTİ"

          Ali Gültiken/Sabah: "İstanbulspor karşısında Beşiktaş oyuncu grubu olarak bir reaksiyon ortaya koyabildi. Burada yine liderlik yapan Aboubakar oldu. Erken attığı gol ile oyuncuları bir nebze olsun rahatlattı. Peşinden de daha güvenli bir oyun sahaya yansıdı. Oyuncuların camianın bulunduğu durumun farkında olduğunu da gördük. Bu tür ortamlarda ne olursa olsun takımı bir yerde tutma sorumluluğu futbolcularda olmalı. Camialar çalkantı içerisinde olabilir, teknik adamlar değişebilir, yönetimler farklı kararlar alabilir ama lig devam eder."

        • 7

          "BEŞİKTAŞ İÇİN ŞANSTI"

          Attila Gökçe/Milliyet: "Maça dönersek… Böyle kırık - dökük zamanlarda İstanbulspor’la üstelik Tüpraş Stadı’nda karşılaşmak gerçekten şans.. Başka bir rakiple oynasalar, en azından olmayacak baskı altında ürkek ve titrek bir maç izleyebilirdik. Hayır, fazla uzatmadan ve sıkmadan erken golle olası baskıdan da sıyrıldı Beşiktaş. Gol mü? Elbette takımdan ayrı düz koşu (!) yapan Aboubakar. Onca soruna, tersliğe rağmen bozmadı kararını… Altıncı dakika dolarken Salih’ten aldığı topu ustaca şutlayarak açılışı yaptı.. Neyse… Hiç değilse Burak Yılmaz açısından iyi bir başlangıç."

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