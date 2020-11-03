SERDAR ALİ ÇELİKLER: Fenerbahçe herhalde 50 kez rakip ceza alanında topla buluştuğu, 3 topunun direkten döndüğü, 1 şutun çizgiden çıkarıldığı, 1 kez Samatta ile 2 kez Enner Valencia ile yüzde yüz gol pozisyonlarının autla sonuçlandığı; zannederim sezon başından bu yana en fazla pozisyonu bulduğu maçı yetenek (Perotti) ile çözdü. Arjantinli oyuncu penaltıyı aldırdı. Ve 3 puanı getirdi.
Fenerbahçe'de pozitif bir hava var. Golden sonra Perotti sevinmeye giderken Gustavo'nun bütün takımı arkadaşlarını kutlamaya gelmesi konusunda çağırması çok önemli bir sahnedir. Sevinç anı görüntüsü özellikle dikkat çekici. 3 puan mühim. Lakin önümüzdeki haftadan itibaren girilecek milli arada çok çalışılması lazım.
İBRAHİM YILDIZ: Müthiş bir maç izledik. Pozisyon zenginliği, mücadele, tempo ve istek üst düzeydeydi... Karşılaşmanın istatistik rakamları da ayrıca şaşırtıcıydı. Fenerbahçe’nin üstünlüğü, oyuna hakimiyeti rakamlarla da kendini gösteriyor. Maç boyunca 45 orta, 28 şut (10 isabetli),12 korner atışı, üstelik rakibin hiç korner kullanamayışı, 48 kez rakip ceza sahasında topla buluşmanın yanı sıra 3 şutun direkten dönmesini istatistik tablosunda görüyoruz. Bu görüntüye karşın atılan iki gol maçın gerçek skoru olarak tabelaya yazıldı.
MEHMET DEMİRKOL: Fenerbahçe savunma açısından kadro standardının üzerine çıkıyor. Yenilen gol, atılan golün getirdiği gevşemenin, ayrıca Orgill ve Podolski’nin becerisinin ürünü. İlk pozisyon, ilk gol. Beceri var ama kaza da var. Öte yandan henüz hücum standardında o seviyenin uzağındalar.
10 net pozisyon yakalamış, 5.36 gol beklentisi yakalamış, direkten topları dönmüş bir takıma haksızlık mı ediyorum? Böyle düşünülebilir. Ancak anlatmaya çalıştığım şu: Rakip zaten eksikken, zayıf bir orta sahayla sahaya çıkmışken Fenerbahçe’nin bu kadar ‘orta' üzerinden oynaması gol ihtimalini riske atıyor. Ozan’ın golündekine benzer şablonlar çok daha garanti sonuçlar getirir.
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