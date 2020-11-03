AHMET ÇAKAR: Her ne kadar Jahovic'e gösterilen kırmızı kartı yanlış bulsam da Fenerbahçe'nin oynadığı futbol yakaladığı pozisyonlar açısından Antalya'yı sürklase etti. Özellikle şunu söyleyeyim; bu Ozan Tufan'a bir şeyler olmuş. Her maç çok iyi oynuyor. Ayrıca özellikle Caner futbola yeni başlamış gibi. Fenerbahçe hep istiyor. Sürekli bir coşku içerisinde...