AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da spor endeksi 2020'de yüzde 92,2 değer kazanırken, 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumlu haberler, 2019-2020 sezonunda ertelenen Süper Lig'in yeniden başlaması, kulüplerin gerçekleştirdiği transferler ve borçlarının yapılandırılmasına ilişkin gelişmeler yıl genelinde spor şirketlerinin hisse performansını olumlu etkiledi.

Analistler, salgın, kulüplerin mali yapılarının kötü olması, borçlarının artması, zarar açıklamaları gibi olumsuz etkenlere karşın spor şirketlerinin yıl genelinde hisse senedi piyasalarında başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.

Fenerbahçe Futbol AŞ, 2020'de yüzde 104,3 prim ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, Fenerbahçe'nin ligde iddiasının devam ettiğini belirterek, kulübün gerçekleştirdiği transferlerin de hisse performansını olumlu etkilediğini söyledi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri geçen yıl yüzde 99,5 değer kazandı. Analistler, Galatasaray'ın yeşil sahalarda başarılı bir sezon geçirdiğini, gösterdiği başarılı performansı borsaya da yansıttığını ifade etti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri geçen yıl yüzde 90 değer kazandı. Analistler, Trabzonspor'un bu sezon üst sıralarda yer almamasına karşın 2019-2020 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak son 9 sezonun en iyi dönemini geçirdiğini, bunun da hisselerine pozitif yansıdığını söyledi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ise yatırımcısına geçen yıl yüzde 64,9 kazandırdı.

Geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi ise Beşiktaş oldu. Söz konusu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 23,2, Galatasaray'ın hisseleri de yüzde 7,4 arttı.

Aralıkta Trabzonspor'un hisseleri yüzde 3,7, Fenerbahçe'nin hisseleri de yüzde 10,6 değer kaybetti.

EN DEĞERLİSİ FENERBAHÇE

Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine Fenerbahçe sahip oldu. Fenerbahçe, geçen yılı 2 milyar 925 milyon 848 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 2 milyar 187 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 220 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 969 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin 2020 yılı getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2020 kapanış fiyatı (TL) 2020 fark (yüzde) Aralık ayı farkı (yüzde) Piyasa değeri (TL) Fenerbahçe 29,56 +104,3 -10,6 2.925.848.800 Galatasaray 4,05 +99,5 +7,4 2.187.000.000 Trabzonspor 2,44 +90,0 -3,7 1.220.000.000 Beşiktaş 4,04 +64,9 +23,2 969.600.000