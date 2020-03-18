Süper Lig'de maçların kaldığı yerden nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı, TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından dün açıklanırken liglerin, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ertelenmesini bekleyen futbolcular da karara tepki gösteriyor. Dün Mert Hakan Yandaş, Fabian Farnolle, Olcay Şahan başta olmak üzere birçok futbolcu konuya dair paylaşım yaparken Radamel Falcao ve Fernando Muslera da karara tepki gösterdi.

"DÜNYADA İNSANLAR ÖLÜYOR"

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao yaptığı paylaşımda "Tüm dünyada insanlar ölüyor ve biz futbolun oynanmasını konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün kalecisi Fernando Muslera da bir paylaşım yaparak "Gerçekten çok üzgünüm. Rakiplerimizi bu şekilde mi savunacağız" ifadelerine yer verdi.

Hes Kablo Kayserispor da bir karikatür paylaşarak "Arkadaşlar, önce sağlık" dedi.

"FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

TFF 1. Lig ekiplerinden Erkan Zengin de bugün liglerin devam edeceğinin açıklanması üzerine çok sert konuşmuştu. Futbolu bırakmayı düşündüğünü söyleyen Erkan Zengin, "Fatih Hoca o kadar güzel konuştu ki. Desteklenmesi gerekiyor. Herkes aynı fikirde ama kimse söyleyemiyor. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullanmıştı.

HİKMET KARAMAN: YABANCI OYUNCULAR ANTRENMANA ÇIKMAK İSTEMİYOR

Futbolcuların antrenmana çıkmadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman bugün Habertürk'e konuşmuş ve "Antrenmana çıkmak istememelerinin bir nedeni var. Özellikle yabancı oyuncular bazı konuları çok örneklerle açıklıyor. Blaise Matuidi'nin ilk testi negatif çıktı, ikincisi pozitif çıktı. Bazı oyuncuların testleri, hiçbir belirtileri göstermemelerine rağmen pozitif çıktı. Futbolcular öyle örnekler veriyor ki karşısında verecek cevabımız kalmadı" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY ANTRENMANI İPTAL ETTİ

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile 15 Mart Pazar günü oynanan derbi maçın ardından teknik heyet tarafından sarı-kırmızılı futbolculara iki gün izin verilirken, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de başlanması kararlaştırılmıştı. Galatasaray'ın teknik heyeti, son anda aldığı kararla antrenmanı iptal etti.