İBRAHİM YILDIZ: FUTBOLCULAR KOBAY MI?

Futbol Federasyonu'nu anlamak mümkün değil.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, şampiyonayı erteliyor. Kupa maçlarını donduruyor.

Gerekçe çok açık ve net. Koronavirus tehdidi her geçen gün büyüyor.

Biz ne yapıyoruz, seyircisiz oynamaya devam!

Dalga geçer gibi.

Bilim adamları 'yakın temasta bulunmayın' uyarısını iş olsun diye yapmıyor. Hastalıktan korunmanın en etkili yöntemi el temizliği ve temas yani el sıkışmamak.

Aynı ortamda bulunan, duş yapan, gol sevincinde sarılan oyuncular risk yaratmıyor mu?

Kaldı ki teknik adamlar futbolcular hatta yöneticiler oynamak istemediklerini söylüyorlar.

Başkan Nihat Özdemir'in ısrarını anlamak zor.

Anladığımız kadarıyla federasyon karar almak için Sağlık Bakanlığı'ndan talimat bekliyor.

Bugün ya da yarın erteleme kararı çıkacak.

Ancak federasyonun çok çok önemli bir kriz ortamında beceriksiz kaldığı ortada.

İnsanların sokağa çıkmadığı bir ortamda maçları oynatmak başta futbolcuları kobay yerine koymak değil de nedir?

SERDAR ALİ ÇELİKLER: BİR KİŞİDE VİRÜS ÇIKARSA SORUMLUSU TFF'DİR

Bu haftadan sonra milli ara var. TFF bu haftayı da oynatıp zaman kazanmaya çalışıyor. Ama bu TFF'yi iyi bilen biri olarak şuna eminim ki bu tip kararlar onların alabileceği şeyler değil. Biri ya da birileri #oynadevam diyor, bizim yüksek futbol memurluğu da o talimatı uyguluyor. Peki kim o 'biri' ya da 'birileri' derseniz fikstüre bakın seyircisiz oynama en çok hangi takımın işine geliyor... Sonuçta karar her şeyin başında ayıptır. Bir tane futbolcu ya da ekipten birinde virüs çıkarsa sorumlusu Nihat Özdemir başkanlığındaki yüksek futbol memurluğudur.