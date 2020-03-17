17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'yla yaptıkları toplantının ardından Süper Lig maçlarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynatılmasına karar verildiğini açıklarken TFF'nin bu kararına tepki gösterildi. Spor kamuoyu bu konuda sosyal medya paylaşımlarıyla liglerin ertelenmesine yönelik görüş belirtti.
İLK PAYLAŞIM MERT HAKAN'DAN
Konuya dair ilk paylaşımı Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş yaptı. Başarılı futbolcu sosyal medya hesabından bu karara tepki gösterirken "Oyna devam çünkü bizim bir ailemiz yok" ifadelerini kullandı.
YEKTA, DEVLET BÜYÜKLERİNE SESLENDİ
Kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Yekta Kurtuluş da TFF'nin aldığı kararı eleştiren isimlerden oldu. Tecrübeli orta saha "Seyircisiz devam kararı alan büyüklerimizi bizimle beraber uçakla seyahat etmeye , antrenman öncesinde tesislerde tokalaşmaya ve maçlardan önce soyunma odasına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
BAŞKANLAR NEZDİNDE İLK ELEŞTİRİ GÖZBAŞI'DAN
Süper Lig kulüpleri arasında başkanlar düzeyinde ilk eleştiri ise Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan geldi. es Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğini açıklamasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gözbaşı, "Koronavirüs tehdidi çok ciddi aşamadayken çok sayıda ülkede olduğu gibi ülkemizde de maçların ertelenmesi gerektiği kanısındayım. #EvdeKal derken unutmayalım; futbolcusundan, top toplayıcı çocuğa kadar herkes can" ifadelerini kullandı.
KARİM HAFEZ: BİZİ VE AİLELERİMİZİ KORUYUN
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Mısırlı futbolcusu Karim Hafez de konuya dair bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan sol bek, "Liglerin devam ettirilmesi büyük bir risk yaşıyor. Lütfen bizi ve ailelerimizi koruyun" ifadelerine yer verdi.
HANGİ LİGLER ERTELENDİ?
Avrupa'da İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, Macaristan, Rusya ve Azerbaycan'da ligler ertelenmişti.
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