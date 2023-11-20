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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan 8 kişiye işlem yasağı kararı - İş-Yaşam Haberleri

        SPK'dan 8 kişiye işlem yasağı kararı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TDGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 20:29 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:29
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        SPK'dan 8 kişiye işlem yasağı kararı
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        SPK bülteninde, TDGYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

        Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Altun Kanat, Emre Kanat, Hüseyin Umut Çalışkan, Murat Tektaş, Mustafa Cem Pehlivan, Nuran Özden, Serdar Gece ve Vedat Orhan Özcan'a yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

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