SPK'dan 3 halka arz başvurusu için onay geldi! İşte 2023 Ağustos halka arz talep toplama tarihleri
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin halka arz başvurusunu onayladı. SPK'dan yapılan açıklamaya göre; İzdemir Enerji (IZENR), Tatlıpınar Enerji (TATEN), Ofis Yem Gıda (OFSYM) şirketleri Ağustos ayı itibarıyla halka arz ediliyor. Yaşanan bu gelişme, "Ağustos ayında hangi şirketler halka arz edilecek, hisse fiyatı ne kadar, talep toplama tarihleri açıklandı mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte SPK halka arz takvimi ile talep toplama tarihleri...
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Borsa İstanbul yatırımcıları SPK tarafından yayımlanan Ağustos ayı halka arz takvimini gündemine aldı. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu 3 şirketin halka arz başvurusunu geçtiğimiz günlerde onaylarken, halka arz edilecek şirketler merak konusu oldu. Peki, "Ağustos ayında hangi şirketler halka arz edilecek, hisse fiyatı ne kadar, talep toplama tarihleri açıklandı mı?" İşte SPK ile halka arz tarihleri...
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AĞUSTOS AYINDA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin halka arz başvurusunu onayladı.
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İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ
İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 500 milyon TL olan mevcut sermayesinin 575 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 75 milyon TL pay ile İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ’nin sahip olduğu 40,1 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 115,1 milyon TL pay halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ’nin sahip olduğu 23,02 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.
1 TL nominal değerli paylar 19,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
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TATLIPINAR ENERJİ HALKA ARZ
Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin 245,4 milyon TL olan mevcut sermayesinin 280,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 35,1 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan; Ali İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 7,02 milyon TL nominal değerli, Hüseyin Avni İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 21,06 milyon TL TL nominal değerli ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ’nin sahip olduğu 7,02 TL nominal değerli olmak üzere toplam 70,2 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.
1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
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OFİS YEM GIDA HALKA ARZ
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Ofis Yem Gıda'nın 130 milyon TL olan mevcut sermayesinin 146,25 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 16,25 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Galip Yeşilbaş’a ait 2,6 milyon TL, Salih Yeşilbaş’a ait 2,6 milyon TL ve Selim Yeşilbaş’a ait 1,3 milyon TL olmak üzere toplam 22,75 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.
1 TL nominal değerli paylar 27,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
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HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
TATEN
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
10-11 Ağustos 2023
OFSYM
Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
10-11 Ağustos 2023
IZENR
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
8-9-10 Ağustos 2023
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