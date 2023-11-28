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        Haberler Ekonomi Borsa SPK'dan 2 kişiye borsada işlem yasağı - Borsa Haberleri

        SPK'dan 2 kişiye borsada işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 07:53 Güncelleme: 28.11.2023 - 07:53
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        2 kişiye borsada işlem yasağı
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        SPK bültenine göre, kullanıcısının Fırat Deryal olduğu belirlenen sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımlardan ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı Fırat Deryal ve Sevda Deryal isimli kişiler hakkında bugünden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        SPK ayrıca, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla net defter değeri 17 milyon 309 bin 59,58 TL olan malvarlığının, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak İz-san Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devredilmesi şekliyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin kurul tarafından onaylanması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

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