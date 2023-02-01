'Spekülatif fiyat artışları' engellenecek

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşama ve yapılan çalışmalar değerlendirildi. Çiğ süt ve kırmızı et piyasası başta olmak üzere gıda arz güvenliği odağında gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edildi.

Küresel düzeyde enerji ve tarımsal emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin, başta tarım ürünleri ve gıda olmak üzere diğer fiyatlama davranışlarına da olumlu yönde tesir etmesinin beklendiği, temel gıda maddelerinde arz güvenliği konusunda herhangi bir sorun olmadığı ve gerekli tedbirlerin alındığı vurgusunun yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan, bazı tarım ve gıda ürünlerinde maliyetlerdeki gelişmelerden bağımsız olarak haksız ve spekülatif fiyat artışı yaşandığına dikkat çekilmiş ve bu yöndeki artışların engellenmesini teminen gerekli çalışmaların ilgili kurumlar nezdinde artırılarak devam edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yem ve gübre sektöründe piyasada daha aktif rol almasına yönelik adımlar atılacaktır. İlerleyen dönemde de gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir olmasını teminen fiyat istikrarını gözeterek ilgili kurumlarla güçlü bir iş birliğinin tesisine devam edilecektir."

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