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Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi, taslağı sunuldu mu? 2023 Sözleşmeli personele kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro Meclis'te! Sözleşmeli personele kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Buna göre; Sözleşmeliye kadro Meclis'e sunuldu. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli personel kadroya alınacak. Teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından sözleşmeli personele kadronun ne zaman yasalaşacağı ve şartlarının neler olacağı sorgusu hız kazandı. İşte sözleşmeliye kadro kanun teklifi taslağı ile ilgili detaylar...

Giriş: 13.01.2023 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sözleşmeliye kadro kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Konuya ilişkin son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapıldı. Elitaş, teklifin önümüzdeki hafta yasalaşmasını planlandığını belirtti. İşte sözleşmeliye kadro son durum...

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Elitaş 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel statüsünde olanların kadroya alınacağını duyurdu.

  • BELEDİYE ÇALIŞANLARI KAPSAMA DAHİL EDİLDİ

    Belediyelerde çalışan sözleşmelilerde 3 yıl şartı aramadan kadroya geçecek. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.

  • 'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YASALAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ'

    Elitaş "Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Mustafa Destici'nin de imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduk'' dedi. Sanatçılarda farklı bir düzenleme olduğunu hatırlatan Elitaş ''Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz" dedi.

  • TBMM çalışanlarının 657'ye tabi olmadığını hatırlatan Elitaş "Uzman Çavuşlarla ilgili bir kanun var. O kanuna göre Uzman Çavuşlar belli bir yıl çalıştıktan sonra eğer çalıştıkları kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanabiliyor. O hak devam edecek" diye konuştu.

  • SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI VE KAPSAMI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

    A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

  • 4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

    5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

    6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

  • Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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