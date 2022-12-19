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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Düzenleme Meclis'e geliyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak, son durum ne? 

Sözleşmeliye kadro Meclis'e geliyor! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

Sözleşmeliye kadro son durum gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yüz binlerce sözleşmeli personel tarafından heyecanla beklenen düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinden memurlar, öğretmenler, sağlık personelleri ve din görevlileri de dahil olmak üzere 424 bin memurun yararlanması bekleniyor. İşte, sözleşmeliye kadro düzenlemesindeki son durum...

Giriş: 19.12.2022 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sözleşmeliye kadro son durum gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yüz binlerce sözleşmeli personel tarafından heyecanla beklenen düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinden memurlar, öğretmenler, sağlık personelleri ve din görevlileri de dahil olmak üzere 424 bin memurun yararlanması bekleniyor. İşte, 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? sorularının cevabı...

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO YASASI SON OLARAK 2013'DE ÇIKMIŞTI

    Daha önce 2011 ve 2013 yıllarındaki sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile 4Bli personel 4A'lı olmuştu. 2011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personelin ise 4A'lı olması sağlanmıştı.

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI?

    3600 ek gösterge ve EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalarının Ocak ayında tamamlanacağına dikkat çeken  Ak Parti Grup Başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; “3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeyi yaptık, Temmuz’da hayata geçirdik. 15 Ocak itibari ile 3600 ek gösterge bütün memur ve emeklilerimiz için yürürlüğe girmiş olacak. Bunun olumlu faydalarını hep beraber görmüş olacağız. Aynı zamanda 500 bine yakın kamuda, belediyelerde, bakanlıklarda çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B statüsüne göre çalışan sözleşmeli personelimizi kadroya geçirmenin hazırlığı içerisindeyiz. Milletvekili arkadaşlarımızla bu kanun teklifinin çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

  • ARALIK'IN SONU OLMAZ DA OCAK'IN BAŞI OLUR!

    Akbaşoğlu; "EYT’li kardeşlerimizin durumu var. Geçen sene bir söz vermiştik. 5 adım atacağız demiştik. 3’ünü yasalaştırdık. Sözleşmeli personel ve EYT’liler ile ilgili de Aralık ayının sonuna kadar yasalaştırma yapacağız demiştik. Takvim çerçevesinde Aralık’ın sonu olmaz da Ocak’ın başı olur. En fazla 1 hafta sarkma olur. Ama en geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT’li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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