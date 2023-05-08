Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklanıyor!

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,
Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren