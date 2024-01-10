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        Mardin'de kar maskeli soyguncular, kuyumcuyu vurdu

        Mardin'de soyguncu dehşeti yaşandı. Kentte kar maskeli 3 kişi, bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Bu sırada müdahalede bulunan iş yerine sahibine zanlılardan bir silahla ateş açtı. İş yeri sahibi yaralanırken hırsızlar kayıplara karıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:59
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          Mardin'de kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibi Sezai Aslan'ı tabancayla vurdu. Kar maskeli 3 şüpheli kaçarken, yaralı hasteneye kaldırıldı.

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          DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Şanlıurfa Caddesi'nde bir kuyumcuya giren kar maskeli 3 kişi, altınları almaya kalkıştı.

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          İş yeri sahibi Sezai Aslan, engel soygunculara engel olmaya çalıştı. Arbede sırasında şüphelilerden 1'i tabanca ile Aslan'a ateş açtı.

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          Aslan bacağından yaralanırken, 3 şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, tedavi altına alındı Güvenlik kameraları inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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          GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

          Aslan'ın, 3 soyguncuyu engellemeye çalıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, beyaz otomobilden inen 2 kişi, iş yerine giriyor.

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          Şüpheliler bir süre sonra koşarak tekrar dışarı çıkıp otomobile binmeye çalışıyor. Arkalarından koşan iş yeri sahibi Sezai Aslan, şüphelilerden birini tutarak engellemeye çalışıyor.

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          Bu sırada, şüphelilerden biri tabancasını ateşleyerek Sezai Aslan´ı bacağından vuruyor. Daha sonra şüpheliler, dışarıda kendilerini bekleyen kişinin otomobiline binip, uzaklaşıyor.

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