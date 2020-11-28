Soyer: Belediye binasını depremden bu yana kullanmıyoruz

Twitter'dan paylaşım yapan Soyer şunları söyledi:
"İzmir Büyükşehir Belediye binasını depremden bu yana kullanmıyoruz. Yaptırdığımız incelemede binamız az-orta hasarlı çıktı ve güçlendirilerek kullanılması önerildi. Ama biz bunu tercih etmiyoruz.
Binayı yıkıp yerine tarihi Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız. İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak'taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur."
Seferihisar ilçesinde 30 Ekim’de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralanan 1032 kişiden 1030’u taburcu edildi.
Soyer, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu olmuş ve belediyenin önceliğinin deprem olduğunu ifade ederek, “Özellikle Bayraklı bölgesi başta olmak üzere tüm İzmir’i tarayacağız. Yeni binaları da tarayacağız. Deprem Daire Başkanlığı ile bize rehberlik edecek bir bilim kurulu da kuruyoruz. Bu konuda bir masa etrafında oturup bize gündelik çalışmalarımızda yol gösterecek ve gelecek için ışık tutacak önerileri dinleyeceğiz” diye konuşmuştu.
— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 27, 2020
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