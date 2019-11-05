Soya fasulyesinin faydaları ve zararları nelerdir?

05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Soya fasulyesinin ana vatanı Uzak Doğu olmasına rağmen 1700 yılların sonunda farklı kıtalara yayılarak tüm dünya mutfağına girmeyi başarmış bir besin kaynağıdır. Soya diğer sebzelere göre oldukça yüksek protein içermesiyle de tercih nedeni olmuştur. Araştırmacıların bir kısmı soya fasulyesini yemelisiniz derken, diğer bir grup zararlı olabileceğini düşünüyor. Bu konuyla ilgili ortak bir görüş olmasa da soya fasulyesi içinde bulunan birçok vitamin ve mineraller onu tüketmeye yöneltiyor. Dünyada patatesten sonra en fazla üretilen sebze olarak karşımıza çıkıyor.
Soya fasulyesinin bu iki yönlü fikir ayrılığı yüzünden bizde iki yönlü bir soya fasulyesinden bahsedeceğiz. Soya fasulyesi işlemden geçirilmemiş haliyle yararlı, işlemden geçirilip takviyeleri için zararlı demekte mümkün olabilir.
Soya fasulyesinin faydaları nelerdir?
Soya fasulyesi lif kalori oranı yüksek olması nedeniyle ölçülü miktarda tüketmek gerekiyor. Örneğin 100 gr pişirilen soya fasulyesi 173 kalori ihtiva ediyor. Ancak beraberinde de 6 gr lif içermesi sindirim sitemine gerekli olan lifin %24 ‘ünü karşılıyor. Ayrıca 100 gr bir soya fasulyesinin içinde 17 gr protein var yani diğer tüm bitkisel gıdaların üzerinde bir oran içermekte.
Amerika Devleti Tarım Örgütü’nün belirlediği bu rakamlar 4 yaş üzeri ve günlük alınması gereken 2000 kalori baz alınarak belirlenmiştir. Bu belirlenenler elbette ki her kişide aynı olmaz.
Yüksek kolesterol üzerinde etkisi oldukça büyük olan soya fasulyesi, LDL ve kolesterolü düşürdüğü yönünde yapılmış deneyler mevcut. Ayrıca menopoza giren ve sonrasında sorunlar yaşayan kadınlarda ve yaşı ilerlemiş erkeklerde yüksek kolesterolü düşürdüğü gözlenmiştir. Kişilerin farklı metabolizma ve yapıya sahip olduklarını düşünürsek, soya fasulyesi kullanımını doktora danışmakta yarar var.
Kanser için tedavi amaçlı kullanılmakla beraber daha çok ilerlemiş yaşlarda çıkan prostat kanseri üzerinde yoğun olarak araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar kanserin yayılmasını önlediği ve geciktirdiği yönünde karşımıza çıkıyor.
Soya fasulyesinde bulunan genistein ve daidzein adlı iki bileşenden kaynaklanıyor. Genistein bileşeni kanserli tümörü öldürüyor. Kanserin gelişimini yavaşlatan P53 proteinin artırılmasını sağlayan bu bileşim mevcut kanser tümörünün ölmesinde büyük rol oynuyor. Ancak bu P53 proteini aşırı dozda kullanmak, vücutta farklı kanser türlerini tetiklediği yönünde bir iddia olduğunu düşünürsek, soya fasulyesi ve takviyesi kullanırken bir doktor yardımı almak kesinlikle gereklidir.
Soya fasulyesi kemiklerin güçlenmesinde de oldukça zengin vitamin ve mineral içeriyor. Magnezyum oranı yüksek olan bu bitki gerekli ölçülerde alındığında ilerleyen yaşlarda oluşan kemik kaybını da önlediği kanıtlanmıştır.
Diyabet hastaları üzerinde de fayda sağladığı gözlemlenmiş olup, karaciğerin fonksiyonunu da artırmaya yardımcı olmaktadır.
Menopoz döneminde kullanılan soya fasulyesi de ter basması gibi belirtileri daha azalmasını sağlandığı belirtilmiş.
Soya fasulyesi içerik olarak çok iyi bir listeye sahip olsa da bazı hastalıkları da tetiklediği durumlar mevcut. Meme kanseri, Hipotiroit, Troid, erkeklerde testosteron seviyesinde azalma örnek olarak verilebilecek bazı hastalık gruplarıdır.
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