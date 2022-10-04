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Sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası ne kadar, kaç TL oldu?

Sosyal yardım paketi açıklandı! Sosyal yardım parası ne kadar, kaç TL?

Sosyal yardım paketinin detayları belli açıklandı ve vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Sosyal yardım paketi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

04.10.2022 - 07:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Doğal gaz tüketim desteği açıklandıktan sonra bir duyuru da sosyal yardım parasından geldi. Vatandaşların araştırdığı, "Sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

  • SOSYAL YARDIM PARASI NE KADAR OLDU?

    Çocuk desteği bileşeni ile 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek verilecek.

  • Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalar tamamlandı. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 108 lira, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 144 lira, 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 180 lira ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 216 lira sağlanacak.

  • SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

    Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak için başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılması gerekiyor. Yeni ödemeler Kasım ayında gerçekleştirilecek.

  • DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLANDI

     

    Doğal gaz tüketim desteğini söylenene göre 900 ile 2.500 lira arasında olacak. Eylül ayının ilk haftası başlayan başvurular, e-Devlet üzerinden yapıldı. Öksüz Yetim Yardımında 300 TL olan destek tutarı 600 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımı 500 TL'den 1.000 TL'ye yükseltildi.

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