"Sosyal mesafe"yi ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye 19 bin 425 lira ceza

Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda evde kumar oynadıkları tespit edilen ev sahibi Ö.M. ile 4 kişi yakalandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan kişilere toplam 19 bin 425 lira ceza kesildi.

Ev sahibi hakkında ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.