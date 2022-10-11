Sosyal medya ruh sağlığınızı bozmasın!

Sosyal medya küresel ölçekte kullanıcılara pek çok fayda sağlarken, endişeye, kaybolma korkusuna, siber zorbalığa ve stres gibi etkilere neden olması gibi dezavantajları da beraberinde getiriyor.
Siber güvenlik uzmanları, Dünya Ruh Sağlığı Günü, teknolojinin çevrimiçi stresi azaltmanın yanı sıra kullanıcıların kendilerini korumalarına nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin ipuçlarını da paylaştı.
İşte siber güvenlik kuruluşu Kaspersky uzmanlarının “Sosyal medya çağında teknoloji, ruh sağlığınızı nasıl koruyabilir?” başlığı altında Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok kullanıcılarına yaptığı tavsiyeler:
1- Aşırı paylaşım yapmaktan kaçının
Sosyal medyanın yeni çağında en güvenli yaklaşım, çevrimiçi paylaşımlarınıza çok dikkat etmek. Aşırı paylaşım, sizi başkalarından gelen eleştirilere karşı daha savunmasız hale getirebilir ve bu da kaygıyı körükleyebilir. Aşırı paylaşımdan kaçınmanın bir diğer mantığı da kişisel verileri yabancılardan korumak.
Örneğin kullanıcılar, harika bir tatil fotoğrafının yanında yanlışlıkla uçak bileti ayrıntılarını veya kişisel adres gibi verileri de paylaşabilir. Hesabınızı pek çok kullanıcı görüntüleyebilir. Bu nedenle böyle bir durumda dolandırıcılara kişisel bilgilerinizi kullanma şansı vermiş olabilirsiniz.
2- Kaba ve sert yorumlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenin
Çevrimiçi ortamda ne kadar çok içerik yayınlarsanız, zorbalarla veya saldırganlarla karşılaşmanız o derece yüksek bir ihtimal olacaktır. Özellikle çocukların bununla yüzleşmek zorunda kaldığı koşullarda durum daha da zorlaşabiliyor. Uzmanlar insanları kötü veya incitici yorumları ciddiye almamaya, üzülmemeye ve en önemlisi sırf bu nedenle hayallerinden vazgeçmemeye teşvik ediyor.
Trollerin ve saldırganların asıl amaçları duyguları incitmek veya kişileri kışkırtmak olduğundan, sürekli sizden bir tepki beklerler. Saldırganlar ne kadar çok dikkat çekerlerse, o kadar çok olumsuz yorum yazmaya devam edeceklerdir.
3- 'Dijital Detoks' yapın
Bu yüzden zihinsel sağlığına zarar vermeden siber zorbalarla yüzleşmeleri için, çocuklara olumsuz yorumlarla nasıl başa çıkılacağı öğretilmeli. Örneğin trol gönderilerini görmezden gelme, olumsuz yorumları silme veya hakaretleri moderatörlere bildirme ve de yorumları kapatmak gibi.
Bunlara ek olarak, sosyal ağlardan kaçındığınız molalarla kendinize dijital detoks uygulayabilirsiniz.
4- Sosyal hesaplarınızı meraklı gözlerden koruyun
Bir saldırganla yüz yüze gelme veya hassas bilgilerinizi paylaşma riskini azaltmak için hesap gizliliği düzeyini artırmak iyi bir seçenek. Bu amaçla popüler sosyal ağlarda şu gizlilik ayarları bulunuyor:
Facebook:
- Facebook, hesapların gizlilik ayarlarını düzenlemeye yardımcı olan özel bir Yardım Merkezine sahip.
- Facebook, siber zorbalıkla mücadele için de Gençler İçin Siber Zorbalıkla Mücadele Merkezi gibi çeşitli araçlar sunuyor.
- Kullanıcılar, “Chronicle & Tags” ayarları ile içeriklerinde onları kimlerin etiketlediğini takip edebilir.
- Daha önce kullanıcı etiketinizle yayınlanmış materyaller de kontrol edilebilir. "Etkinlik Günlüğü" sayesinde ilişkilendirilmek istemediğiniz materyallerden kendinizi kaldırabilirsiniz.
Instagram:
- Kullanıcılar, istenmeyen ziyaretçileri bilgilendirmeden hesaplarını onlardan korumak için kısıtlayıcı araçları kullanabilir.
- Gizlilik ayarının değiştirilmesi ise içeriğinizi kimlerin izleyip, yorum yapabileceğini belirlemenize olanak tanır.
- Bunlara ek olarak gönderilerinizin altındaki yorumları yönetebilirsiniz.
- Instagram, kullanıcılar tarafından yayınlanan içeriği takip eder. Platform olası ihlalleri görürse, sınırları aşan bilgileri yayınlamak üzere olduğunuzu bildirir.
Twitter:
- Twitter'da ise yardım ve tavsiye için “Çevrimiçi Zorbalık Yardım Merkezi” bulunuyor.
- Bildirim filtrelerinin genişletilmesi, kullanıcıların bildirim aldıkları hesapları filtrelemesine olanak tanıyor. Bu şekilde örneğin profil resmi olmayan kullanıcılardan bildirim almayabilirsiniz.
- Bir diğer etkili adım da kullanıcıları engelleme seçeneği. Bu engellenen hesapların sizinle paylaşımda bulunmasını, tweet'lerinizi görmesini ve özet akışınızı okumasını engeller.
- “Özel Twitter Yardım Merkezi” ise kullanıcılara kişisel verilerini ve tweet'lerini korumak için gerekli araçları sağlıyor.
TikTok:
- TikTok’ta, zorba davranışları tespit etmeye ve bunlara karşı önlem almaya yardımcı olan bir kılavuz bulunuyor.
- Kişisel hesapta video gizlilik ayarlarını yapılandırmak, kullanıcıların her videoyu kimlerin görüntüleyebileceğini seçmelerine olanak tanır ve kişisel videoların yüklenmesini kısıtlar.
- İstenmeyen yorumlar filtresi, zorbalıktan korunmak için videolardaki yorumlarda veya canlı yayınlarda engellenecek anahtar kelimelerin bir listesini oluşturmanıza olanak tanıyor.
- Kullanıcı filtresi, kullanıcının videosuna “Düeti” kimlerin ekleyebileceğini seçmesine olanak veriyor.
- TikTok’taki “Aile Ayarları” da kullanıcıları güvende kalmasını ve kişisel sınırları aşmadan yaratıcı içerikler paylaşmalarını destekliyor.
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