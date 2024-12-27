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        Haberler Gündem Sosyal medya fenomenlerine yasadışı bahis operasyonu: 3 tutuklu

        İstanbul'da sosyal medya fenomenlerine yasadışı bahis operasyonu: 3 tutuklu

        İstanbul'da sosyal medyada yüksek takipçili hesaplarından çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapan fenomenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 20:27 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:28
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        Fenomenlere yasadışı bahis operasyonu: 3 tutuklama
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        Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, Instagram ve X gibi sosyal medya hesaplarından yüksek takipçili fenomenlerin çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığını tespit etti. Çalışmaların devamında tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alınırken firari durumdaki 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut tutuklandı. Buse Şahin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Aynı iddialar ile haklarında gözaltı kararı verilen firari 3 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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