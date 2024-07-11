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        Haberler Gündem Güncel Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı

        İzmir'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda "Gaga Bulut" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, "yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:26
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        Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ (27) hakkında gözaltı kararı verdi.

        İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada "Gaga Bulut" olarak bilinen fenomenin Karşıyaka'daki evine baskın düzenledi.

        Operasyonda Bulut Altuğ gözaltına alındı.

        Şüpheli hakkında geçmişte cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

        "Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.

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        #yasa dışı bahis
        #operasyon
        #İzmir
        #Sosyal medya fenomeni
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