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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Aynur Çiçek'i bacaklarıyla boğmuş - SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 35 yaşındaki üç çocuk annesi Aynur Çiçek'i boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan erkek arkadaşı 45 yaşındaki Şenol Çankaya'ya karar duruşmasına çıktı. Katil zanlısına, hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:31
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        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
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        Antalya Manavgat'ta, 30 Ekim 2022 tarihinde çocukları ve erkek arkadaşı Şenol Çankaya (45) ile piknik yaptıktan sonra Çankaya'nın evine giden Aynur Çiçek'ten (35) haber alınamadı.

        ARKADAŞININ EVİNE GİTTİĞİ SAPTANDI

        DHA'da yer alan habere göre yakınları, 2'si kız, 3 çocuğu olan Çiçek için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada Aynur Çiçek'in en son Şenol Çankaya'nın evinde olduğu belirlendi.

        AYNUR'U BOĞUP KAÇMIŞTI YAKALANDI

        Polis tarafından 2 Kasım günü evde yaptığı aramada Aynur Çiçek’in cansız bedeni bulundu. Çiçek'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olaydan sonra kaçan Şenol Çankaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çankaya, Aynur Çiçek'in cansız bedeninin bulunduğu gün Side'de bir apart otelde polis tarafından gözaltına alındı.

        KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ

        Çankaya ilk ifadesinde Aynur Çiçek ile 30 Ekim akşamı buluşarak kendi evine gittiklerini, bir süre alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını ve kıskançlık krizine girdiğini anlattı. Bu sırada sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Şenol Çankaya, Çiçek'i boğarak öldürdüğünü belirtti. 'Kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şenol Çankaya, tutuklandı.

        "ÜZERİNE ÇIKIP BACAKLARIYLA VÜCUDUNU SIKIŞTIRDI"

        Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanık Şenol Çankaya'nın, Aynur Çiçek ile alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını, Çiçek'in kendisine sinkaflı sözlerle ‘Seninle mi uğraşacağım’ şeklinde söylemlerde bulunduğunu, hem Aynur Çiçek'in kendisine küfretmesi hem de alkolün etkisiyle kadının karnının üzerine çıktığını, bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğduğunu anlattığı ifadesinde yer aldı.

        Sanığın olayın ardından Bolu'ya gidip geldiği ve başka birinin kimliğiyle otele kayıt yaptırdığı belirtilen iddianamede 'Kasten öldürme' suçunu işlediği yönünde yeterli şüphe olduğu kaydedildi.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Olaya ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, haksız tahrik durumu oluşmadığını, sanık Şenol Çankaya'nın suçu bir kadına karşı işlediği için ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        BERAATİNİ TALEP ETTİ, "PİŞMANIM" DEDİ

        Son sözü sorulan sanık Şenol Çankaya, "Eylemi tasarlayarak gerçekleştirmedim. Cesedi saklamak veya yok etmek gibi bir düşüncem olmadı. Beraatımı talep ederim. Çok pişmanım" dedi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

        Sanığın avukatı da müvekkilinin olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini savunarak iyi hal indiriminden faydalanmasını talep etti. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çankaya'ya, hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

        "SANIĞIN EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU VE TANINMAZ HALDEYDİ"

        Mahkeme kararının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Aynur Çiçek'in yakınlarının avukatı Umut Çiftçi, hiçbir indirim uygulanmadan verilen cezanın bütün kadın cinayetlerine emsal olmasını dileyerek, "2022 yılının Ekim ayının son günlerinde bu cinayet işlenmişti. Maktul 3 gün bulunamamıştı. En sonunda sanığın evinde ölü bulunmuştu ve tanınmaz haldeydi. Yargılama safhasında sanığın maktulü itibarsızlaştırmaya yönelik iftiralarına, haksız ve gerçeğe aykırı iddialarına maruz kalındı.

        Bunlara sürekli itiraz ettik ve delilleriyle ortaya koyduk. Sanık bu şekilde yaparak haksız tahrik nedenlerinden yararlanmaya çalıştı. Fakat tüm deliller çok açık şekilde ortadaydı, mahkeme heyeti de bu delilleri toplayarak, yerinde değerlendirerek hiçbir indirim uygulamadan sanığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı" ifadelerini kullandı.

        "BU EMSAL BİR KARAR"

        Aynur Çiçek'in ablası Leyla Eren, mahkemenin kararına çok sevindiklerini belirterek, "Kız kardeşimin artık rahat uyuduğunu düşünüyorum. Çünkü 1.5 yıl oldu. Kendisi rüyalarımıza giriyordu. Aslında mahkeme sürecinde çekiniyorduk, sanık çok yalan söylüyordu. Çok iftira attı, kız kardeşime. Bu nedenle daha az ceza almasından çekiniyorduk. Açıkçası çok sevindik. Ağırlaştırılmış müebbet alması bizi çok sevindirdi. Bu emsal bir karar. Çok mutluyuz. Kesinlikle adalet yerini buldu. Bu kararı veren hakimlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        "CANİCE KATLEDİLDİ"

        Aynur Çiçek'in diğer ablası Ayşe Alçiçek de kız kardeşinin başına gelenleri asla hak etmediğini söyleyerek, "Kız kardeşim hayat dolu biriydi. Hayatı seven biriydi. Böyle bir şey beklemiyorduk. Böyle bir şeyin başına geleceğini hiç düşünmedik. Bunu hak etmedi. Maalesef ki, başına bunlar geldi. 3 çocuğu vardı, canice katledildi" dedi.

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        #Aynur Çiçek
        #Şenol Çankaya
        #Son dakika haberler
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