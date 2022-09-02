Sosyal medya düzenlemesinde son durum

Yeni yasama yılı için geri sayım başladı. AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan sosyal medya ya da dezenformasyonla mücadele yasası olarak da adlandırılan teklif Haziran ayında önce Meclis Dijital Mecralar Komisyonunda ardından Adalet Komisyonunda görüşülüp kabul edildi.
Komisyon aşaması sonrasında ise hemen Genel Kurul gündemine gelmedi. Araya ek bütçe girdi, ardından da Meclis yaz tatili nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Teklifin görüşmeleri de yeni yasama yılına kalmış oldu. Meclis’in öncelik sıralamasından kaynaklanan bu erteleme yasa teklifline itiraz eden muhalefette ve gazetecilik meslek kuruluşlarında acaba düzenleme rafa mı kaldırılıyor sorusunu ve bu yönde bir beklentiyi de doğurmuştu. Ancak hem AK Parti hem de MHP kurmayları Meclis tatile çıkarken “Bu ertelemenin Meclis’in çalışma takviminden kaynaklı" olduğunu belirtmiş, teklifte geri adım yok mesajı vermişti.
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin MYK ve MDK toplantıları sonrasında yaptığı açıklamada Meclis gündeminde bekleyen teklife işaret etti; düzenlemenin bir an önce yasalaşmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.
MHP Lideri’nin bu açıklamaları sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile konuştum. Feti Yıldız “Genel Başkanımızın işaret ettiği gibi Ekim ayı içinde Meclis Genel Kurulu’na gelecektir” dedi.
Peki teklif Genel Kurulda görüşülürken üzerinde değişiklik yapılması düşünülüyor mu? Yalan haberi müstakil bir suç olarak düzenleyen teklife göre; halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.
Failin suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak.
MHP teklifin komisyonlardan geçtiği haliyle yasalaşmasından yana.. Yıldız “Kanun teklifinin komisyonlardan geçtiği şekilde yasalaşacağını umuyorum. Ceza hükmünü düzenleyen teklif maddesi haricinde bazı maddelerde teknik değişiklikler yapılabilir” dedi.
Yıldız muhalefetin ‘sansür’ eleştirileri için ise, “Sırf halk arasında, endişe korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliğini kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozacak şekilde alenen yaymak suç olarak düzenlenmektedir. Kanun teklifi yalan haberden medet uman malum çevreler tarafından sansür yasası olarak tanıtılmak istenmiştir. Oysa kamu barışına karşı işlenen suçların ortak hükümlerinde düzenlendiği gibi haber verme sınırını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları bu suçu oluşturmaz” değerlendirmesinde bulundu.
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