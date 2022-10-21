Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de İlk Evim İlk İş Yerim projesinin temellerinin 17 ilde atılacağını açıkladı.

17 ilde toplamda 5 bin 615 konutun ilk temellerinin atılacağını belirten Kurum, vatandaşları da Ankara'daki temel atma törenine davet etti.

İşte o illerde temelleri atılacak konut rakamları, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118, Elazığ'da 88 konutun temelleri 25 Ekim'de atılacak.