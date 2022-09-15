Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün detaylarını açıkladığı sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim'e başvurular 1 milyon 565 bine ulaştı. İlk etapta 81 ilde yapılacak 250 bin konut için ikinci gün e-Devlet'ten 1 milyon 440 bin 788, bankadan da 125 bin 53 başvuru yapıldı.
Başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün ilk olarak 10.30 itibarıyla İlk Evim İlk İş Yerim projesine 92 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Daha sonra 11.00'de rakamın 141 bine, 11.45'te ise 207 bine ulaştığını bildirdi. 12.45 itibarıyla başvuru sayısı 224 bini aştı. Saat 17.45'te ise toplam başvuru sayısının 507 bini geçtiğini söyledi.
Akşam saatlerinde ise 785 bin rakamına ulaşıldığını açıklamıştı.
BAŞVURU SÜRESİ 31 EKİM'DE DOLUYOR
Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığı 23.00 itibarıyla 865 bin başvuruya ulaşıldığını bildirdi. Bu projeye ilk gün dakikada ortalama 626 kişinin başvurduğu anlamına geliyor.
Bu sabah başvurular 1 milyonu aştı. Saat 12'de 1 milyon 565 bine ulaştı. e-Devlet'ten 1 milyon 440 bin 788, bankadan da 125 bin 53 başvuru yapıldı. Başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.
Projeye toki.gov.tr’den ya da bankalar aracılığıyla 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunulabiliyor.
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