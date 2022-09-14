Son dakika: Sosyal konut için 92 bin kişi başvurdu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 10.30 itibarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün detaylarını açıkladığı sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim için 92 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Projeye başvurular dün gece itibarıyla başladı. Projeye toki.gov.tr’den ya da bankalar aracılığıyla 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunulabiliyor.

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