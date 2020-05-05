Çocuklar, travmatik olaylar karşısında çok daha fazla etkilenebiliyorlar, anlayamadıkları durumlarla nasıl başa çıkacaklarını bilemiyorlar. Koronavirüs pandemi sürecinde okula gidemeyen, sosyal mesafe kuralını anlamakta zorlanan ve evde kalmak mecburiyetinde olan çocuklar için salgın, büyüme evresinde psikolojilerini derinden yaralayabilir.

Bu süreci onlar için kolaylaştırmak ise anne babalara kalıyor. Ne olduğunu anlamadıkları bir süreci yaşayan çocukların en büyük ihtiyacı güvende hissetmek, sevilmek ve korunmak.

Küçük çocuğu olan anne babalar neler yapabilir?

Bir düzen kurun

İstikrar ve düzen, stresli dönemlerde rahatlık duygusu verir. Ailenin bir gününü planlayın. Yemek, uyku, uyanma ve aktivite saatlerini belirleyin. Aktiviteleri 60 veya 90 dakikalık periyotlarla ayırın. Çocuk ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini bilmeli. Sevmedikleri aktivitelerin ardından sevdikleri bir aktivite koyun, örneğin ders çalıştıktan sonra çizgi film izlemek gibi.

Haftalık planlamayı yaparken çocuklarınıza da söz hakkı verin ve durumun kontrol altında olduğunu hissetmelerini sağlayın.

Pedagoglar, anormal ve beklenmeyen süreçlerde çocukların normalde olduğu gibi yaşamayı sürdürmesinin önemli olduğunu vurguluyorlar. Eğlenceli vakit geçirmeleri için yaratıcı ve eğlenceli aktiviteler kurgulamak, örneğin birlikte kek yapmak üzerlerindeki stresi azaltabilir.

Sosyal kalmaya devam etmelerini sağlayın

İnsanlar olarak bizler sosyal varlıklarız. Korona virüs sürecinde uygulamak zorunda olduğumuz sosyal mesafe kuralları çocukların arkadaşlarından uzak kalmaları anlamına geliyor. Bu mesafeyi sosyal medya ve çeşitli teknolojik iletişim yollarıyla arkadaşlarına ulaşarak ve onlarla iletişim kurarak geçirmesi önemli. Elbette çocukların teknolojiyle, bilgisayar ve telefonla geçirdiği süreyi kısıtlamak da bir o kadar gerekli. Sosyal etkileşimi günlük aktivite planının içinde değerlendirerek, sevdikleri insanlarla bir arada olmalarını sağlayabilir, izolasyonun etkilerini azaltabilirsiniz.

Duygularını önemseyin

Karantina sürecinde tüm ailenin duygularını paylaşması son derece önemlidir. Herkesin birbirinin duygularını anlayabildikleri ortamlar yaratarak evin içindeki atmosferi kolaylaştırabilirsiniz. Bu şekilde her bireyin duygularını gösterebileceğini, güvende hissedebileceğini bilmesi önemlidir. Hem içinde bulunulan sıkıntılı süreci konuşabilir aynı zamanda da rahatlatıcı ve eğlenceli konuşmalar yapabilirsiniz. Konuşmak, ilişkilerin yoldan çıkmasını engeller ve duygusal olarak bireyler arasında bir düzen sağlar. Ancak sabırlı yaklaşarak kötü hislerin ortama egemen olmasına izin vermemek de önemlidir. Çocuklarınızı dinleyin ve endişelerini, hayal kırıklıklarını, öfkelerini dile getirmelerine izin verin.

Kendi psikolojinizi güçlü tutun

Çocuklar sünger gibidir ve etraflarındaki tüm ruh hallerini hissedebilirler. Çocuklarımıza yardımcı olmanın ilk yolu kendi psikolojimizi düzenli bir ruh halinde tutabilmektir. Duygularınızı toparlamak ve pozitif olabilmek için kendinize zaman tanıyın. Ancak bunu başardıktan sonra ailenize yardımcı olabilirsiniz. Aile içinde duygular bireylerin birbirini etkilemesiyle yayılır. Pozitif bir ruh hali için de önce anne ve babaların kendilerini iyi hissedebilmeleri önemlidir. Tıpkı uçaklardaki güvenlik önlemleri gibi... Önce kendi maskenizi, sonra çocuğunuzun maskesini takmalısınız.

Anda yaşayın

Aynı anda çok fazla şeyle ilgilenmek zorunda olan modern insanın, çok fazla bölündüğü gerçek. Öte yandan işlerinizi, görevlerinizi ve sorumluluklarınızı, çocuklarınıza ayırdığınız zamanda bir kenara bırakabilmek de önemli. Çocuklarımıza ayırdığımız saatlerde, onlara olan ilgimizin bölünmesine mümkün olduğunca izin vermemeliyiz. Bu şekilde onlara güven duygusunu aşılayabilir ve sevgimizi hissettirebiliriz.

Bilgiyi paylaşın

Olan bitenleri ve günün haberlerini çocuklarınızdan saklamayın. Soru sormalarına ve merak ettiklerini öğrenmelerine izin verin. Neden evde kalmak zorunda olduğunu, dünyada olan biten kötü bir şeyin herkesi etkilediğini, birbirimizi korumak için bazı kurallara uymamız gerekeceğini anlatın. Anne ve babaları çocukların zihninde en güvenli kaynaklardır. Bilgiyi de onlardan almaya ihtiyaç duyarlar. Öte yandan fazla bilgi vermek de kafa karışıklığına yol açabilir. Ne kadarını anlatacağınızı özenle seçin. Endişe verici detaylardan kaçının, arkadaşlarından alabilecekleri yanlış bilgileri de engelleyin. Evde haber kanallarının izlenme süresini kısıtlamak ve öğrenebilecekleri fazla bilgiden korkmalarına izin vermemek için haber seyretmelerini kısıtlayın.

Olumlu konuşun

Çocukların sürekli endişe içinde olması ve sürekli kaygı verici bir ruh halinde olmalarını engellemek için en iyi yöntemlerden biri olumlu bir gelecek tablosu çizmektir. Korona virüsün kontrol altına alınacağını, tüm dünyada bilim insanlarının ve devletlerin bunun için çalıştığını, bizlerin üzerimize düşenleri yaparak yardımcı olmamız gerektiğini anlatın. Çocuklarımızın bu sürecin geçici olduğunu bilmeleri, aşırı kaygı duymalarını da engelleyecektir.

Bu süreci çocuğunuzun nasıl hatırlamasını istediğinizi kendinize sorun

Büyüdüğünde, çocuklarımızın hafızalarında korona virüs karantinası sürecine dair kalacak olan hatıraların en azından bir kısmını kontrol etmek elimizde. Bugünleri stresli, üzücü ve öfkeli hatırlamasındansa ailesiyle birlikte geçirdiği günler olarak kayıt etmesini sağlayabiliriz. Anne ve babası ile birlikte oyunlar oynadığı, mutfakta birlikte yemek yaptığı, onlardan güzel şeyler öğrendiği bir dönem olarak hafızasına yazması, onun çocuk zihninde bu zaman dilimini kötü değil olumlu kodlaması mümkün.

Kendinize zaman ayırın

Mükemmel bir anne baba olmaya çalışma ve bunun stresini yüklenmek için çok doğru bir zaman diliminde değiliz. Doğru olanı yapmakla mükemmel olmak arasında fark olduğunu unutmayın. Sosyal medyanın mükemmel anne babaların yaptığı harika şeyleri yaydığı bir dönemdeyiz. Ancak bu durumun üzerimizde baskı unsuru haline gelmemesi gerekiyor. Muhteşem bir aşçı olmanız veya olağanüstü yaratıcı model uçak yapabilmeniz gerekmiyor. Kendinizin en iyi olduğu şeyleri yapabilmek, çocuğunuz için yeterli. Derslerine yardımcı olamasanız bile ders çalışmak için ihtiyaç duyduğu motivasyonu ona sağlayabilirsiniz.