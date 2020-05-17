Sokağa çıkma yasakları ve koronavirüs karantinası sürecinde aile olarak normalden çok daha uzun süreyi birlikte geçirme şansı bulduk. Sosyal mesafe ve evde kal çağrıları aileleri bir araya getirdi.

İş, okul ve günlük sorumlulukların aile bireyleri arasına koyduğu zorunlu mesafeler azaldı. Şimdi aile bağlarımızı kuvvetlendirecek vakte sahibiz. Her ne kadar kötü bir dönemden geçiyor olsak da ailemizle güzel anılar biriktirebilir, iletişimle birbirimize yakınlaşabiliriz.

Odalara kapanmayın

Sokağa çıkamayan ve evde kalan ailelerde çocukların ve eşlerin ayrı odalara kendilerini kapatıp izole etmeleri oldukça sık karşılaşılan bir durum. Ancak süreci iyice zorlaştırmaktan başka bir işe yaradığı da söylenemez. Aileyi bir araya getirmenin, hep beraber oturmanın, eğlenceli vakit geçirmenin ve bu sırada teknolojik aletleri de arasıra tamamen kapatmanın tam zamanı.

Ailece yapılabilecek 9 aktivite önerisini bir araya getirdik

1- Aile albümü oluşturun

Modern çağda artık fotoğraflar cep telefonlarında, bilgisayarlarda. Kağıda basılan fotoğrafların albümlere yerleştirildiği zamanlar geride kaldı. Ancak bilgisayarların fotoğraf klasörlerinin yapamayacağı bir şeyi albümler yapabilir; sizi zamanda yolculuğa çıkartabilir.

Aile olarak son 5 yılda neler yaptığınızı düşünün... Düğünler, tatiller, arkadaş toplantıları, okulun ilk günü, evde eğlenceli bir akşamın hatırası... Ailece bu fotoğrafların arasından en beğendiklerinizi seçip albüm haline getirin. Cep telefonları ve bilgisayarlarda bekleyen, sosyal medyada paylaşılmış fotoğraflar arasından en beğendiklerinizi seçerek başlayın. Albümü iki şekilde yapabilirsiniz. Birincisi fotoğrafları kağıda çıkış alabilir ve defterlere yapıştırabilirsiniz ya da online albüm oluşturabilirsiniz.

Eski moda bir fotoğraf albümü satın almak da nostaljik bir yöntem olacaktır.

Tüm aileyi fotoğraf seçmek için bir araya getirebilir, herkesin dosyalarına kaydettikleri fotoğrafları bir araya getirebilir ve geçirdiğiniz güzel zamanların hislerini canlandırabilirsiniz. Defter sayfalarını boyayarak, çıkış alınan fotoğrafları yapıştırarak, o güne dair küçük notlar tutarak, aile albümü eğlencesini birkaç gün sürecek bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz.

2- Çarşaflardan çadır kurup salonda kamp yapın

Özellikle evdeki küçük çocukların çok mutlu olacağı, heyecanla bekleyeceği bir aktivite için fazla uzağa gitmeye gerek yok. Salona birkaç çarşaf getirin. Çocukluğumuzda hemen hepimizin çarşaflardan kale yapma oyunu hatıramız vardır. Nasıl yapılacağını biliyoruz.

Evdeki en büyük çarşafları salona getirin, koltukların üzerine ya da sandalyeleri açılmış yemek masasının etrafına çadırı kurun. Mobilyaların arasını açarak çadırın içini genişletebilirsiniz. Üzerini bitirdikten sonra çadırın içini dekore etmeye sıra gelecek. Birkaç yastık ve bolca oyuncak son derece işe yarayacaktır.

Çadırın yapımı sırasında çocuğunuzla geçirdiğiniz eğlenceli vakit, onun hayatının en değerli anıları olacaktır. Elbette onlar çadırın içinde oynamaya başladıklarında, siz de biraz kendinizle vakit geçirebilirsiniz.

3- Birlikte yemek yapın

Aileyi mutfağa toparlamak, yemekleri birlikte yapmak, iş bölümüyle herkese sorumluluk dağıtmak ve sofrayı birlikte kurmak, ailenin bir arada yapabileceği en güzel aktivitelerden biridir. Mutfakta her yaşa göre bir iş mutlaka vardır. Burada önemli olan işin kendisi değil, yemek yaparken aranızda gelişecek sohbettir.

Çocuklarınıza hikayelerinizi anlatabilir, aralarına birkaç küçük öğüt sıkıştırabilir, bu sırada en sevdikleri yemeklerin yapımına yardım ederek kendilerini işin bir parçası hissetmelerini sağlayabilirsiniz.

4- Kutu oyunları oynayın

Genelde çok fazla vakit bulamadığımız bir aktivite olan kutu oyunları, özellikle çocukların yaşına göre seçildiğinde sadece eğlenceli değil, eğitici de olacaktır. Kutu oyunları çocukların yaratıcılıklarını geliştirir, çözüm üretmeyi öğretir ve beyin faaliyetleri için faydalıdır. Ayrıca birkaç saat süren bu oyunlar sohbet etmeyi, konuşmayı ve yardımlaşmayı gerektirir.

Büyük çocukları bile cazibesi ile kendine çekebilen kutu oyunları, oyun süresini eğlenerek ve bolca gülerek geçirmemiz için kurgulanmıştır.

5- Oyun sahneye koyun

Ne rol yeteneğine ne de çok büyük prodüksiyonlara ihtiyacınız yok. Ailece birlikte sahneye koyacağınız bir oyun planlamak, bunu evdeki cep telefonlarından biriyle kaydetmek düşündüğünüzden daha kolay.

Kız çocuklarının evin içinde kıyafetlerini değiştirip moda şovu hazırlaması, erkek çocukların kukla tiyatrosu düzenlemesi çocukların da yaratıcılığını geliştirecektir. Ancak tüm ailenin katılacağı ve herkesin rol alacağı küçük bir piyes düzenlemek, düşündüğünüzden çok daha eğlenceli olacaktır.

Evdeki kıyafetlerden kostümler hazırlayın, rolünüzü ezberleyin, sahneyi kurun ve çok eğleneceğiniz birkaç saatin keyfini çıkartın.

6- Yüksek sesle kitap okuyun

Kitap okumak tek başına yapılan bir aktivite olarak düşünülür. Ancak evde ailece kitap okumak da son derece eğlenceli ve keyifli olabilir. Çocuklarınıza kitap okuyarak onların hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, hayatlarının en değerli anılarını bu kitap okuma saatlerinde yaratabilirsiniz.

Onların yaşlarına uygun bir kitap seçerek başlayın. Her akşam bir bölüm okuyabilir, her bölümden sonra üzerine sohbet edebilirsiniz.

Kitaplar hem erkek hem kız çocuklarına hitap edebilir. Harry Potter gibi modern kitaplardan Küçük Kadınlar gibi klasik edebiyat örneklerine kadar çok çeşitli kitapları okurken, çocuklarınızın kitaplarla ömür boyu kuracakları bir bağın da oluşmasına yardımcı olabilirsiniz.

Evden çıkıp kitap alma şansınız yoksa e-kitaplar da son derece çeşit sunuyor ve ulaşması da oldukça kolay.

7- Çiçek ekin

Balkonunuza, camın önüne ya da evin güneş alan bir köşesine çiçek ekmek için ailece bir araya gelebilirsiniz. Sadece çiçeklerle sınırlı kalmayın, küçük sebze fidelerini deneyebilir, kendi domatesinizi sofranıza taşıyabilirsiniz.

Çocuklar hem su hem de toprakla uzun süre vakit geçirebilirler. Toprak enerjilerini alır, yetiştirmeyi öğrenirler. Çiçek ekmek konusunda bilginiz olmaması, bu aktiviteye başlamak için bir engel değil. Siz de yaparken öğrenebilirsiniz. İnternet üzerinden araştırarak doğru bitkiyi bulmak, toprak ve saksı almak, ekmeyi ve sulamayı öğrenmek sizin için de yeni bir deneyim olabilir.

Tüm bu malzemeleri almak için evden çıkmanıza da gerek yok, internetten sipariş verebilirsiniz.

Çiçekleri her gün sulamak, çocuklarınıza verebileceğiniz en öğretici sorumluluklardan biri olacaktır. Büyümelerini izlemek, ailenize çok güzel anılar katacaktır.

8- Ev partisi düzenleyin

Parti vermek, arkadaşları çağırıp kalabalık bir eğlence düzenlemek değildir. Aile olarak siz de parti yapabilirsiniz. Partinize bir konsept belirleyin, örneğin 80’ler ya da 90’lar partisi... Müzikleri seçmek, parti yiyeceklerini hazırlamak, salonu parti için hazırlamak, o yılların müzikleriyle birlikte dans etmek son derece eğlenceli bir aktivite olacaktır.

Yaratıcılığınızı kullanın, her cumartesi gecesini partiye ayırın, her partiye yeni bir konsept bulun ve ailece birlikte bol bol eğlenin.

9- Gelecek yılın tatillerini planlayın

Ailece gittiğimiz tatiller yakın zamanda gerçekleşmeyecek. Ancak tüm bu olağanüstü durum bittiğinde yeniden tatile çıkacağız.

Tatil planları yapmaya başlayın. Nasıl bir tatil yapacağınıza yeniden karar verin. Tarihi yerleri olan bir şehre mi, deniz kenarına mı gideceksiniz? Otelde mi kalacaksınız yoksa kamp mı yapacaksınız? Bunun sohbetini yapın.

Gideceğiniz yerleri hep birlikte seçin. Fotoğraflarına bakın, otelleri inceleyin, yol alternatiflerini çıkartın. Rezervasyon yaptırmak, uçak bileti almak için acele etmeyin. Zamanı plan yaparak ve aslında ailece birlikte hayal kurarak geçirin.

Plan yaparken ailenin tüm bireyleri mental olarak rahatlayacak, stresten arınacaklar ve gelecek güzel günlerin umudunu hissedecekler. Ailenin gerginliğini uzaklaştırmanın en güzel yolu, tatil yapacağımız günlerin planlarını yapmak olacaktır...

10- Ailecek youtube da gezinin

Çocuğunuz büyük ihtimalle teknolojik aletlerle vakit geçirmeyi seviyordur. Teknolojik aletler artık herkesin her şeyle iletişim kurabildiği yeni dünya hali. İhtiyacımız olan teknolojinin yaşamın içinde olduğunu kabul ederek, çocukların hayatlarının her alanını kaplamadığı bir kullanım biçimi. Kontrollü bir şekilde elbette.

Youtube'da beraber gezinmenizden çok mutlu olacaktı. Youtube'da çocuklar için hem eğlendiren hem bilgilendiren birçok başarılı kanal var. Resimden müziğe, spordan teknolojiye kadar birçok alanda çocuklara eğitici bilgileren kanallardan biri de Dimes Club Youtube. 76 bin takipçisi olan Dimes Club çocuklara ve gençlere yönelik eğlenceli ve öğretici içerikler üretiyor. Dimes Club gibi Youtube kanalları aracılığıyla çocuklarınızla eğlenirken beraber vakit geçirebilirsiniz.