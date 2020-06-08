İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi ortaklığı ile sosyal izolasyon döneminde ‘‘Evde Kadının Rolü ve İş Yaşamına Etkisi’’ konusuna dikkat çekmek adına internet üzerinden düzenlenen seminerde (Webinar) konuşan, Feveran İletişim Kurucu Ortağı Tülin Çeneli Dönmez öğrencilere; ‘‘Kadın olmanın getirdiği zorlukları dönem dönem yaşıyoruz. Sosyal izolasyon sürecinde İletişim profesörü olarak bize düşen kadın ve erkeğin eşit bir konumda olmasını sağlamak. Biz, kadınların çoğunlukta olduğu bir sektörde yer alıyoruz. İletişimciler olarak uzun soluklu projelerle üstümüze düşeni yapmalıyız.’’ dedi
CitiPR Ajans Başkanı Derya Aslan ise; "Kadının ev ve iş yükünün sosyal izolasyon döneminde daha fazla arttığını, bu dönemde sosyal izolasyon sebebiyle kadının iş hayatında ve evde yaşadığı eşitsizliklere karşı artık ses çıkarmaları gerektiğini belirterek bu bağlamda bu sorunu çözmek adına cinsiyet ayrımcılığına değil cinsiyet eşitliğine vurgu yapmamız gerekir" dedi
Katılımcılar; proje oluşturucusu öğrenciler Miray Badem, Yağmur Kıyırlı, Cengiz Yanboludan, Aybüke Kaya, Uğurcan Karadağ, Senay Telek'e ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay’a teşekkür etti
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