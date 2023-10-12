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        Haberler Yemek Yapma Sosuyla damak çatlatıyor, acısıyla iştah açıyor! Yemeklerinizin yanında vazgeçemeyeceğiniz soslu acı cin biber turşusu tarifi

        Sosuyla damak çatlatıyor, acısıyla iştah açıyor! Yemeklerinizin yanında vazgeçemeyeceğiniz soslu acı cin biber turşusu tarifi

        Kış hazırlıkları için çeşit çeşit turşuluklar kurulmaya başlandı. Muhteşem bir lezzet olan cin biberi turşusunu bu şekilde hiç denediniz mi? Acı sevenlerin tutkunu olacağı ve domates sosuyla lezzetine lezzet katacağınız bu tarifi mutlaka deneyin. Üstelik bu şekilde cin biberinin dayanılmaz acılığını da azaltmış olacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:56
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        • 1

          SOSLU CİN BİBER TURŞUSU TARİFİ

          Malzemeler:

          2 kg domates

          500 gr. cin biber

          1 baş sarımsak

          1 yemek kaşığı tepeleme kaya tuzu

          1 çay bardağı sıvı yağ- küçük klasik çay bardağı

          1 çay bardağı üzüm sirkesi-küçük klasik çay bardağı

          1 tutam maydanoz

          1 yemek kaşığı şeker

        • 2

          SOSLU CİN BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?

          Domateslerin kabuklarının kolay soyulabilmesi için altına bıçakla artı şeklinde kesik atıp kaynar suda 1-2 dakika bekletin.

        • 3

          Domatesleri ortasından bıçağın ucuyla çizik atın ve kabuklarını soyun.

        • 4

          Rondodan geçirin.

          Biberlerin saplarını ayıklayıp yıkayın.

        • 5

          Sarımsakları soyup iri iri doğrayın.

          Tencereye domatesleri alıp ara ara karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

        • 6

          Ocaktan alıp içine kaya tuzunu, biberleri, sarımsakları, sirke ve yağı atıp karıştırın.

          Sıcak sıcak kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatıp ters çevirip üzerini örtün.

        • 7

          Sabaha kadar bu şekilde bekletin.

          Daha sonra serin güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.

        • 8

          En geç 1 hafta için de açıp tüketilebilir.

          Lütfen yukarıda ki püf noktalarına dikkat edin.

          AFİYET OLSUN.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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