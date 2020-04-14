Sörloth: Her şey çok karanlıktı - Haberler

Fırtına’nın Norveçli golcüsü Sörloth, “fotbollskanalen.se” sitesine konuştu. 24 yaşındaki futbolcu, “Bodo Glimt’te oynarken küme düşüyorduk ve ben oynama şansı bulamıyordum. Hayata çok karamsar bakıyordum. Ligdeki en kötü takımda bile oynayamıyorsam ne yapacaktım! Bodo’da bir apartmanda oturuyordum. Menajerimi, babamı ve Rosenborg’u aradım. Trondheim’e tekrar dönmeyi istiyordum” açıklamasında bulundu.

Sörloth, “Neyse ki yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladım ve başarılı oldum. Maçları tekrar kazanmaya başladık. Sezonun geri kalanında da başarılı olduk. Sonrasında üst üste transferler yaptım” dedi. Haberde Sörloth’un, Crystal Palace tarafından kiraya verildiği Trabzonspor’da tekrar doğduğu ve şu anda Avrupa’nın dev kulüplerinin kendisini istediği vurgulandı. Norveçli’nin Almanya veya İspanya’ya gideceği belirtildi.