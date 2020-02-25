25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de durdurulamayan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Avrupa'nın en iyi 10 liginde gol krallığı sıralamasında 5. basamakta yer aldı. Dünya yıldızı Lionel Messi'yi geçen Sörloth, bir başka yıldız Ronaldo'yu takip ediyor.
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, ligde bir maçı eksik olan bordo-mavili takımın 22 karşılaşmasının tamamında forma giyerek bin 961 dakika görev yaptı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Attığı 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, Avrupa'da ise dünya yıldızlarının arasına girmeyi başardı.
SÜPER LİG'İN KRALI, DÜNYA YILDIZLARIYLA YARIŞIYOR
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 19 golle ilk sırada yer alırken, 16 gollü Alanyaspor futbolcusu Papiss Cisse en yakın takipçisi. Kariyerinin en golcü dönemini Trabzonspor forması altında yaşayan Sörloth, bordo-mavili takımla gösterdiği performansla gol krallığı sıralamasında dünya yıldızlarının arasına girdi. 21 maçta 21 gol atan Juventus'lu Cristiano Ronaldo'nun gerisinde yer alan Sörloth, 20 maçta 18 gol atan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin ise önünde yer aldı.
SORLOTH İLK 5'İN İÇİNDE
Trabzonspor'da attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Alexander Sörloth, en iyi 10 lig arasında golcü oyuncular sıralamasında ilk 5'in içinde yer aldı. Söz konusu liglerin en golcü 6 ismi şöyle:
Ciro Immobile - Lazio (İtalya): 27 gol
Robert Lewandowski - Bayern Münih (Almanya): 25 gol
Timo Werner - RB Leipzig (Almanya): 21 gol
Cristiano Ronaldo - Juventus (İtalya): 21
Alexander Sörloth - Trabzonspor (Türkiye): 19 gol
Lionel Messi - Barcelona (İspanya): 18
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