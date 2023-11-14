Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya CNN: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık olduğunu itiraf etti

        CNN: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık olduğunu itiraf etti

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken İsrail'i her koşulda destekleyeceğini bildiren ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan anlaşmazlık itirafı geldi. CNN'de yer alan habere göre Blinken, Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaklaşımı konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık yaşandığını kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, çalışanlarına gönderdiği bir elektronik postada, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yaklaşımı konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık yaşandığını kabul ettiği bildirildi.

        CNN'in haberine göre Blinken, bakanlık çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, "Birçoğunuz için bu krizin yol açtığı acıların derin bir bedel ödettiğini biliyorum." ifadesini kullandı.

        Blinken, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, kadınların ve bu krizde acıya maruz kalan diğer sivillerin görüntülerini görmenin iç burkucu olduğunu belirterek, "bunu kendisinin de hissettiğini" kaydetti.

        Bakanlıktaki bazı çalışanların Gazze konusunda hükümetin benimsediği yaklaşımlara katılmayabileceğini ifade eden Blinken, "çalışanların, neyin daha iyi yapılabileceği konusunda görüşleri olabileceğini" belirtti.

        REKLAM

        Blinken, Gazze'de çok fazla Filistinli sivilin öldüğüne dikkati çekerek "Gazze'nin Batı Şeria ile birleşerek Filistinliler tarafından yönetilmesine inanıyoruz. Bölgenin yeniden inşası sürdürülebilir bir mekanizmayla desteklenmelidir." ifadelerine yer verdi.

        ABD'Lİ 100 DİPLOMATTAN BİDEN'IN İSRAİL POLİTİKASINI ELEŞTİREN BİLDİRİ

        ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçlamıştı.

        Diplomatların imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtilerek, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #israil
        #gazze
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı!
        Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Taksimetreye yüzde 65 zam talebi
        Taksimetreye yüzde 65 zam talebi
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Habertürk Anasayfa