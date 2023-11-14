Turşu limonlu mu yoksa sirkeli mi tercih ediliyor?

SİZCE TURŞU LİMONLU MU OLUR, YOKSA SİRKELİ Mİ?

Yeşilçam filmlerine de konu olan 'en iyi turşu suyu sirkeden mi yoksa limondan mı olur' tartışmalarında Türk halkı tercihini yaptı. Yüzde 75,9 gibi çok büyük bir çoğunluk turşunun 'sirkeli' olanını tercih ediyor. Yüzde 24,1 ise turşunun limonla yapılması gerektiğini dile getiriyor.