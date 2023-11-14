"TEHLİKE BİTTİĞİ ZAMAN EVLERE GİRİLECEK"

Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, "Şu anda önlem alındı. 14 haneden 41 kişi vardı burada. Sadece bir hanede misafir olarak gelen 7 kişi vardı. Onları büyükşehrin misafirhanesine gönderdik. Diğer vatandaşlarımız da akrabaların yanlarına gittiler. İzmit Belediyesi de can güvenliği açısından binayı tahliye edip, mühürleme yaptı. Şu anda çalışma yapılıyor. Perde duvarını yarıya kadar getirdiler. Arkadaki yolda da toprak yumuşak olduğu için kayma oldu. Çalışmalar devam edecek. Müteahhitler çalışmaların birkaç gün içerisinde biteceğini söyledi. Ondan sonra vatandaşlarımız evlerine girebilecekler. Belediye bununla ilgili gerekli önlemleri aldı. Tehlike bittiği zaman evlere girilebilecek. Tehlike bittiği zaman mühürlemeyi açarak hane sahipleri evlerine kavuşacaklar" dedi.