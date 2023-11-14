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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rebic, İtalya'da gündem oldu: Yanıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Rebic, İtalya'da gündem oldu: Yanıyor!

        Burak Yılmaz döneminde disiplinsiz tavırları nedeniyle idmandan kovulan 30 yaşındaki sol kanat, performansını yukarı çıkardı. Son 3 maçta 3 asist yapan deneyimli ismin son maçtaki harika oyunu İtalya'da 'Rebic yanıyor' manşetiyle yorumlandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:10
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        Rebic, İtalya'da gündem oldu
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        Sezon başında İtalyan ekibi Milan'dan transfer olan ancak bekleneni veremeyen Ante Rebic, son dönemde oyununu yukarı çekmeye başladı. Son 3 karşılaşmada 3 asist yaparak skor yüküne büyük destek veren Hırvat futbolcunun Başakşehir'i deviren golde yaptığı muhteşem asist ve harika oyunu, İtalya'yı da salladı. Pianetamilan adlı internet sitesinin "Beşiktaşlı Ante Rebic yanıyor" manşeti ile verdiği haberde, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yükselen grafiğine vurgu yapıldı.

        GİDEBİLECEĞİ KONUŞULUYORDU

        Haberin detayında ise şu ifadelere yer verildi: "Ante Rebic geçtiğimiz haftalarda dönemin teknik sorumlusu Burak Yılmaz tarafından idmandan kovulmuştu. 30 yaşındaki oyuncunun ocak ayı gibi erken bir tarihte Türk kulübüne veda edilebileceği konuşuluyordu.

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        Ancak Hırvat oyuncu, yapılan yorumlara sert bir şekilde yanıt vermesini bildi. Son 3 maçta performansını yukarı çıkardı. Başakşehir maçında harika bir asist yaptı. Kalitesini hatırlatmasını da bildi."

        MİLAN'A YÜZDE 20 PAY VERİLECEK

        Piyasa değeri 5 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyor. Sezon başında Milan'a bir bedel ödenmedi. Ancak 2 milyon euroluk bir bonus hakkı bulunuyor. Rebic'in sonraki satışındandan da İtalya ekibine yüzde 20 pay hakkı verilecek.

        30'luk Hırvat, Siyah-Beyazlı forma altında 12 resmi maçta 348 dakika oynadı. Rebic, henüz gol sevinci yaşayamadı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise başarılı oyuncu için "Rebic, yüzde 40'ı ile oynadı. Daha iyisi olacak" yorumunu yapmıştı.

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