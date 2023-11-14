MHP lideri Bahçeli: AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı

SON DAKİKA | MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar: AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı

SON DAKİKA | MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar: AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Laf değil iş üretiyoruz. İşleyen demirin pas tutmayacağını biliyoruz. Milletimize hizmeti var oluşumuzun özü olarak nitelendiriyoruz. Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemize gönül verdik. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz ötekileştirmiyoruz.

"İBB BAŞKANI'NI EVİNE GÖNDERECEĞİZ"

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Ara sıra keyfi isterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanlarını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses tek yürek olacak. Yerelde iktidar ülkede istikrar iradesindeyiz. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edilenlerden milletimiz mutlaka hesap soracak. Devletin kasasını, milletin kesesini gasp edenler bedelini ödeyecek.

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İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

İsrail askerleri bebek, kadın, yaşlı demeden katliam gerçekleştiriyor. Netanyahu katliamları aralıksız sürdürme mesajı verdi. İsrail aciz ve korkaktır. Hastane bahçesine füze atılması da vahşettir. İsrail'in attığı füzenin ABD envanterinde bulunması da ortaklığın kanıtıdır. Biden'ın inandırıcılığı yoktur. Öte yandan Filistinliler de zorla yerinde edilmek isteniyor.

Zulme sessiz kalmak ortak olmaktır. Gazze konusunda herkes sussa da biz susmayacağız. Sessiz kalmayacağız. İlk olarak İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların durması ve insani yardım koridorlarının açılması şarttır. Derhal ateşkes sağlanmalıdır.

AB RAPORUNA TEPKİ

Biz dünyaya hilalin nurundan bakıyoruz. Filistin'in arkasında dağ gibi duruyoruz. Hem Türk hem de Müslüman'ız. AB komisyonu raporunu yırtıp atıyor veya kağıttan uçak yapıp kendilerine aynen iade ediyoruz.

YÜKSEK YARGIDA YETKİ GERİLİMİ

Cepheleşmeye kadar varan süreç devlet krizi değildir. En son yaşanan süreç bir devlet veya rejim krizi değildir. Kriz bekleyenlere kriz ayini yapanlara açık söylüyorum ki avuçlarını yalayacaklar hevesleri kursağında kalacak. AYM ile Yargıtay arasında hiyerarşik ilişki yoktur.

"GEREKEN NEYSE TBMM'DE YAPILMALIDIR"

AYM Can Atalay davası hassasiyetini HDP için neden yapmamıştır. AYM adalet ve hukuk düzeninin sancısıdır. Anayasa Mahkemesi hukuk düzeninin safrasıdır. AYM süper temyiz merci değildir. Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir.

Yargıtay görevini eksiksiz yaptı. Tartışmanın ardında AYM'nin verdiği karar var. AYM yetki alanını genişleterek TBMM'ye parmak sallamaktadır. AYM yetkilerini aştı ve yargısal aktivizm yaptı. Egemenlik milletindir, milletin üstünde bir güç olamaz. Can Atalay konusunda gereken neyse TBMM'de yapılmalı konu kapanmalıdır. Meclis'te oturma eylemi de küstahlıktır.

"AYM, HAİNLERİ HAK İHLALİ KARARLARIYLA ÖDÜLLENDİRİYOR"

AYM zulmün yanındadır. Hainleri hak ihlali kararlarıyla ödüllendiriyor. HDP'nin önünü açan AYM'dir. PKK ve FETÖ üyelerine can simidi uzatan da AYM'dir.

Demokratik Cumhuriyet kavramını kullananların kim olduğunu biliyor ve bu şer cephesini tanıyoruz. Kafası zehirlenmiş Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hatırlatırım ki Türkiye'de kuvvetler ayrımı netleşmiş, aralarındaki sınır çizgileri kalınlaştırılmıştır. Dahası yargı bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığı da anayasal hüviyet kazanmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur.

"YA KAPATILMALI YA DA YENİDEN YAPILANDIRILMALIDIR"

Anayasa Mahkemesi başkanı objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle, milli birlik ve kardeşliğine cephe almıştır. Türk devletiyle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git. Geldiğimiz noktada iki seçenek vardır. Ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır. "