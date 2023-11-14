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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve dün de devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranında artış yaşandı.

SON 3 GÜNÜN DOLULUK ORANI İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 16.47'ye çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 17.08 REKLAM Pazartesi günü özellikle öğleden sonra düşen yağışın ardından bu sabah, 14 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 17.08'e yükseldi.

ÜÇ GÜNLÜK ARTIŞ NE OLDU? Başka bir ifadeyle cumartesi günü sabahtan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 1'lik bir artış sağladı.

BU HAFTA YAĞIŞ BEKLENİYOR Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kentte hafta içi aralıklarla sağanak bekleniyor.