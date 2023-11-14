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        Haberler Sağlık Çilek sevenlere iyi haber! Çilek tüketmek demans riskini azaltabilir

        Çilek tüketmek demans riskini azaltıyor mu?

        ABD'deki Cincinnati Üniversitesi'nden araştırmacılar, her gün çilek tüketmenin orta yaştaki bazı bireylerin bunama riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:31
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        • 1

          ABD'deki Cincinnati Üniversitesi'nden araştırmacılar, her gün çilek tüketmenin orta yaştaki bazı bireylerin bunama riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini iddia etti.

        • 2

          New York Post'ta yer alan habere göre, bulguları geçen ay Nutrients dergisinde yayımlanan çalışma 12 hafta sürdü. Hafif bilişsel bozukluktan şikayet eden 30 aşırı kilolu hastadan, suyla karıştırılarak kahvaltıda tüketilen günlük bir paket takviye tozu dışında çilek yememeleri istendi.

        • 3

          Yaşları 50 ila 65 arasında değişen katılımcıların yarısına bir fincan bütün çileğe (standart porsiyon büyüklüğü) eşdeğer bir toz verilirken, diğer yarısına plasebo verildi. Araştırmacılar katılımcıların uzun süreli hafızalarını, ruh hallerini ve metabolik sağlıklarını takip etti.

        • 4

          Çilek tozu tüketenlerin grubunda yer alanların bir kelime listesi öğrenme testinde daha iyi performans gösterdikleri ve depresif semptomlarda önemli bir azalma olduğu belirlendi.

        • 5

          Geçen yıl yaban mersini tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen UC Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Davranışsal Sinirbilim Bölümü'nde emeritus profesör olan Robert Krikorian, "Hem çilek hem de yaban mersini, metabolik ve bilişsel iyileştirmeler gibi çeşitli meyve sağlığı yararlarına dahil olan antosiyaninler adı verilen antioksidanlar içerir" dedi.

        • 6

          Krikorian, şöyle devam etti: "Düzenli olarak çilek ya da yaban mersini tüketen kişilerin yaşlanmayla birlikte bilişsel gerileme hızının daha yavaş olduğunu gösteren epidemiyolojik veriler mevcuttur."

        • 7

          Krikorian, çileklerin ayrıca anti-enflamatuar, antioksidan, antimikrobiyal ve antikanser özelliklere sahip olduğu tespit edilen ellagitanninler ve ellagik asit içerdiğini belirtti.

        • 8

          Krikorian, çalışmasındaki çileklerin beyindeki iltihaplanmayı azaltarak bilişsel işlevi iyileştirmiş olabileceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Yönetici yetenekleri orta yaşlarda azalmaya başlar ve insülin direnci ve obezitede olduğu gibi aşırı karın yağı, beyin de dahil olmak üzere iltihabı artırma eğiliminde olacaktır. Dolayısıyla, orta yaşlı, aşırı kilolu, prediyabetik örneklemimizin, yürütme yeteneklerinde en azından hafif bir bozulmaya katkıda bulunan daha yüksek iltihap seviyelerine sahip olduğu düşünülebilir. Buna göre, gözlemlediğimiz faydalı etkiler çilek grubundaki enflamasyonun hafifletilmesiyle ilgili olabilir."

        • 9

          Krikorian, gelecekteki araştırmaların daha fazla katılımcı ve farklı çilek dozları içermesi gerektiğini söyledi.

        • 10
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