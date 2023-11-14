Krikorian, çalışmasındaki çileklerin beyindeki iltihaplanmayı azaltarak bilişsel işlevi iyileştirmiş olabileceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Yönetici yetenekleri orta yaşlarda azalmaya başlar ve insülin direnci ve obezitede olduğu gibi aşırı karın yağı, beyin de dahil olmak üzere iltihabı artırma eğiliminde olacaktır. Dolayısıyla, orta yaşlı, aşırı kilolu, prediyabetik örneklemimizin, yürütme yeteneklerinde en azından hafif bir bozulmaya katkıda bulunan daha yüksek iltihap seviyelerine sahip olduğu düşünülebilir. Buna göre, gözlemlediğimiz faydalı etkiler çilek grubundaki enflamasyonun hafifletilmesiyle ilgili olabilir."