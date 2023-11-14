Şırnak'ta binanın bodrumunda çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri hayatını kaybetti
Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 3 çocuk ise yaralanmıştı. Kahreden faciada durumlarının ağır olduğu belirtilen çocuklardan birinin yaşamını yitirdiği öğrenildi
- 1
Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında önceki gün çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 2
AA'da yer alan habere göre bir binanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında yaralanan Umutcan Mahmut Küden (15), K.Y. (12) ve E.U. (14) Şırnak'taki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
- 3
DİĞER ÇOCUKLARIN DURUMU AĞIR
Vücutlarında ileri derecede yanık olan çocuklar, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yaralı çocuklardan Umutcan Mahmut Küden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
-
- 4
Diğer çocukların ise durumlarının ağır olduğu, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
- 5
Şırnak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında 1 çocuk ölmüş, 3 çocuk ise yaralanmıştı.
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11