Sophie Turner: Taylor Swift, o yıl benim için bir kahramandı

"ALTIN GİBİ BİR KALBİ VAR"

Sophie Turner ve iki kızı, geçen yıl ayrıldığı kocası Joe Jonas'ın boşanma davası açmasının ardından şarkıcı Taylor Swift'in New York City'deki dairesinde kalmıştı. Turner; "Taylor o yıl benim için mutlak bir kahramandı. Hiç kimseye onun için olduğum kadar minnettar olmadım çünkü o beni ve çocuklarımı aldı ve bize bir ev ve güvenli bir alan sağladı. Gerçekten altın gibi bir kalbi var" diye ekledi.