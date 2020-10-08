Sony Playstation 5 fiyatı ve özellikleri

Sony’nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) tanıtıldı. Sony’nin 2013 yılında çıkardığı PS4 ve 2016 yılında piyasaya çıkardığı PS4 Pro modellerinden sonra gelen 5. Nesil oyun konsolu PS5, hem tasarımı hem de özellikleri ile oyunseverler başta olmak üzere teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Sony Playstation 5 fiyatı ne kadar? Playstation 5 özellikleri nelerdir? İşte PS5 çıkış tarihi...

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony’nin PS5 tanıtımında yeni konsolun ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir duyuru yapılmamıştı. Yapılan açıklamalara göre ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de bulunan PS5 hayranları konsolla 12 Kasım tarihinde buluşurken dünyanın geri kalanı 19 Kasım tarihini beklemek zorunda kalacak. Bu da Türkiye'deki PlayStation hayranlarının 19 Kasım tarihinde PlayStation 5 ile buluşacağı anlamına geliyor.

PLAYSTATION 5 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sony, birçok oyunu ve PlayStation Plus Collection isimli özelliğini tanıttığı etkinliğinin sonunda birçok kişinin uzun bir süredir merak ettiği konu olan PlayStation 5 fiyatlarına da ışık tuttu. Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olarak iki seçenekle gelen oyun konsollarının fiyatlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre PlayStation 5, 499,99 euroluk (yaklaşık 4.425 TL + vergiler) fiyatıyla hayranlarıyla buluşurken PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı 399,99 euroluk (yaklaşık 3.540 TL + vergiler) olarak belirlendi.

PlayStation 5: 499,99 euro

PlayStation 5 Digital Edition: 399,99 euro

Ancak şunu da belirtmekte fayda var; Türkiye’de oyun konsolları için 18 Nisan 2020 tarihinden itibaren yüzde 50 olarak uygulanan gümrük vergisi 1 Ekim 2020'den sonra ise yüzde 20 olacak. Diğer bir deyişle eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa, satışa çıktığı tarihte PS5’ten yüzde 20’lik ÖTV ve yüzde 18’lik KDV’nin yanında yüzde 20’lik gümrük vergisi alınacak.

SONY PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

PlayStation 5’in biri fiziksel oyun disklerinin takılabildiği standart, diğeri ise herhangi bir disk girişi olmayan ve oyunların internet üzerinden dahili hafızaya yüklenebildiği dijital (PlayStation 5 Digital Edition) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

8 çekirdekli, 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciden güç alan PS5’in grafik işlemcisinde ise yine AMD’nin RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 8K çözünürlüğü de destekleyen PS5’te 16 GB GDDR6 RAM, 825 GB SSD dahili depolama birimi ile geliyor.

Genişletilebilir depolama için NVMe SSD yuvasına sahip olan konsolda, harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. Tanıtımda yapılan açıklamaya göre PS4’te 1 GB’lık boyut için 20 saniyelik bir ön yükleme süresi bulunurken, PS5’te 2 GB’lık veri için yükleme süresi 0.27 saniyeye kadar düşüyor.

PlayStation 5’te yer alan iki yeni motordan biri olan Tempest Engine, daha zengin ve daha doğal seslerin üretilmesine imkan tanırken, Geometry Engine ise geliştiricilerin ekran boyunca daha fazla üçgen kaydırmasına yardımcı oluyor.

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